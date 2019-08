Îi este frică sau nu de alegeri anticipate? Ce spune Viorica Dăncilă (VIDEO)

Viorica Dăncilă, premierul României și președintele PSD, a comentat scenariul privind declanșarea unor alegeri anticipate, pe fondul declarațiilor lansate în acest sens de Ludovic Orban, liderul PNL, și Klaus Iohannis, șeful statului.



„Nu îmi este teamă de anticipate. Singura mea teamă este să nu pierdem încrederea oamenilor și voi face tot ceea ce este posibil să creăm acea încredere a oamenilor în PSD. Singura mea temere este să nu-i dezamăgim. Voi face tot ceea ce ține de mine și de PSD să nu-i dezamăgim”, a spus Dăncilă.

