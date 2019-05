Ilan Laufer, lider al organizaţiei PSD SUA, transmite un mesaj pentru opoziție, după condamnarea lui Liviu Dragnea, despre care spune că este “deținut politic”.

Fostul ministru amenință partidele de dreapta că “războiul nu a fost încă pierdut”.

"Am pierdut o bătălie, dar nu și războiul.



Este un lucru foarte trist, faptul că în țara noastră, în anul 2019, la 30 de ani de la căderea comunismului, avem deținuți politici.



Îmi declar pe această cale, respectul, sprijinul și solidaritatea fața de domnul președinte Liviu Dragnea", scrie Laufer pe Facebook.



PSD-istul nu neagă însă dezastruosul scor obținut de PSD la alegerile europarlamentare.

"Cu siguranță, scorul pe care PSD l-a obținut la aceste alegeri pentru Parlamentul European nu este cel așteptat, dar poporul are întodeauna dreptate și trebuie șă existe o analiză serioasă", adaugă social-democratul.



El vorbește însă despre mari realizări ale Guvernului PSD-ALDE, care, din punctul său de vedere, sunt "incontestabile".

"În același timp este incontestabilă atât creșterea economică a României în ultimii doi ani și jumătate de guvernare PSD-ALDE, cât și faptul că peste 70% din programul de guvernare a fost realizat - inclusiv creșterea pensilor și a salariilor conform promisiunilor asumate!



Am creat programul Start-up Nation și multe alte programe pentru mediul de afaceri din România și este foarte important ca aceste programe să meargă mai departe, cu toate că am fost și suntem atacați, amenințați și ni s-au adus injurii din partea opoziției. Opoziție care a apelat la aceate mijloace într-o campanie murdară, îndreptată împotriva PSD-ului și a tuturor liderilor parditului și mai ales a președintelui acestuia.



Noi am ales să comunicăm realizările din programul de guvernare, care sunt fără doar și poate semificative pentru România și pentru români, cu toate acestea, în mod democratic PNL a câștigat alegerile pentru Parlamentul European, nu și alegerile parlamentare.



Atâta timp cât PSD-ALDE dispune de majoritate în Parlament va continua să guverneze țara într-un mod democratic, având această obligație și responsabilitate față de România și față de cetațenii acesteia, iar dacă opoziția dorește să instaleze o guvernare condusă de Ludovic Orban, trebuie să apeleze la mijloace constituționale", conchide Ilan Laufer.