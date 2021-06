Ilie Bolojan: Nu cred că președintele Klaus Iohannis trebuie să se implice în alegerile din PNL / Congresul este și o chestiune de validare pe poziția administrativă pe care o ocupi (VIDEO)

Președintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, consideră că Președintele României, Klaus Iohannis, nu trebuie să se implice competiția pentru șefia formațiunii liberale, disputată în prezent de Ludovic Orban și Florin Cîțu, și crede că această cursă internă va avea și un efect de validare pentru funcția pe care o ocupă câștigătorul, fie ea cea de președinte al Camerei Deputaților sau cea de prim-ministru.

