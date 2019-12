Sondaj IMAS: PNL urcă la 39%, scădere importantă pentru USR (VIDEO)

Dacă în acest weekend ar avea loc alegeri parlamentare, aproape 40% dintre cetăţeni ar vota cu Partidul Naţional Liberal, arată un sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM și citat de B1 TV.

Dacă în aceste zile ar avea loc alegeri parlamentare, nu mai puţin de 39% dintre români ar vota cu PNL. Astfel, această formaţiune politică înregistrează o creştere importantă faţă de luna precedentă, când liberali erau cotaţi cu 29,6%. Este una dintre concluziile unui sondaj IMAS, realizat la comanda Europa FM, în perioada alegerilor prezidențiale.

În urma acestui sondaj, aflăm că Partidul Social Democrat stagnează la capitolul simpatizanţi. Astfel, PSD rămâne tot la puțin peste 21%, cu cât erau cotați social-democrații în sondaje și în luna octombrie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.