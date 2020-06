IMM Invest | Rareș Bogdan: Dacă băncile se mai comportă ca niște satrapi, firmele trebuie să ne semnaleze. Acum 10 ani, sistemul bancar a fost salvat de Guvern, acum e rândul lui să salveze IMM-urile (VIDEO)

Rareș Bogdan a declarat, pentru B1 TV, că România este singura țară din UE care a acordat facilitatea de amânare a ratelor cu până la nouă luni și a doua în Uniune cu plata șomajului tehnic. Europarlamentarul PNL a mai afirmat că unele bănci au pus piedici în aplicarea programului IMM Invest, destinat firmelor mici și mijlocii afectate de criza declanșată de coronavirus. Bogdan a precizat că băncile au fost salvate de statul român în urmă cu zece ani, când a izbucnit criza economică, iar acum a venit rândul lor să dea o mână de ajutor.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a susținut că, la debutul programului IMM Invest, unele bănci cereau firmelor interesate garanții imobiliare, fapt ce era un abuz, dat fiind că statul asigură aceste garanții. Lucrurile s-au schimbat, însă, după o intervenție „abruptă, dură” a Guvernului.

„Cele 18 miliarde alocate pe IMM Invest înseamnă aproape patru miliarde de euro, la care se mai adaugă încă două miliarde de euro. Sigur că aceste șase miliarde se desfășoară prin 22 de bănci din sistemul bancar românesc, care numără 47 de bănci funcționale. 22 au achiesat la acest program. Până la ora actuală, au fost aprobate 3.100 de credite și sunt în analiză 12.000, dintr-un total de 98.000 de cereri. Într-adevăr, până la intervenția aproape brutală a Guvernului, în urmă cu o săptămână, am putut vedea bănci care au cerut contracte de fideiusiune sau de garanții imobiliare către acționarii micilor întreprinderi care solicitau aceste credite, lucru aberant, dat fiind că garanțiile erau deja aprobate de statul român. Ăsta era ajutorul, că statul român asigura garanția în fața băncilor. Deci băncile făceau un abuz. Acest lucru a fost corectat printr-o intervenție abruptă, dură a Guvernului către sistemul bancar, care a dat în spate pe această speță. Vă dau exemple de companii care cereau 25.000, 100.000 sau 150.000 de euro și care trebuiau să dea toate veniturile tuturor acționarilor și proprietățile acestora pe garanții imobiliare, fapt ce e o aberație, pentru că guvernul asigură aceste garanții în fața băncilor”, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.