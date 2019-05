Eugen Tomac: Este legitim ca opoziţia să preia conducerea Camerei Deputaţilor (VIDEO)

În acest moment, este legimit ca opoziţia să preia conducerea Camerei Deputaţilor pentru a readuce instituţia Parlamentului la un nivel de minimă credibilitate, a declarat preşedintele Partidul Mișcarea Populară (PMP), Eugen Tomac, marţi, la Palatul Parlamentului.

"Cred că este legimit că opoziţia să preia conducerea Camerei Deputaţilor. Vom avea negocieri cu partidele de opoziţie. Mi-aş dori să avem un singur candidat pe care să-l susţinem toate grupurile parlamentare din Opoziţie.

Urmează să avem discuţii în cursul zilei de azi şi vom face un anunţ oficial cu privire la poziţia PMP. Dar cred că după rezultatul acestui vot, opoziţia este îndreptăţită să readucă instituţia Parlamentului la un nivel de minimă credibilitate pentru că el a fost coborât la un nivel foarte scăzut", a declarat Eugen Tomac.

"Eu sper că mâine (joi - n.r.), preşedintele de şedinţa va informa colegii parlamentari despre faptul că i-a încetat mandatul domnului Dragnea, din moment ce a fost condamat".

Eugen Tomac a vorbit şi de eforturile Partidului Mișcarea Populară (PMP) de a modifica Legea Nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

"Credem că acest proiect este necesitate pentru societatea românească. Noi am pregătit acest proiect, a trecut tacit de Senat, se afla în Camera Deputaţilor. Mâine speram să reuşim să trecem această lege, care va reaşeza administraţia publică românească pe o nouă regulă în ceea ce priveşte alegerea primarului", a completat preşedintele PMP.

"Două tururi sunt soluţia pentru că România să-şi împrospăteze administraţia publică locală", a mai spus el.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.