În ce condiții se redeschid școlile și câți bani primesc profesorii pentru orele remediale. Sorin Cîmpeanu: Acest tarif e maximul corespunzător unui profesor cu peste 25 ani vechime

Elevii vor reveni fizic la ore din data de 8 februarie 2021, iar față de luna septembrie când școlile s-au deschis pentur prima dată de la debutul pandemiei, în semestrul doi se vor produce o serie de shcimbări, anunțate deja de autortiățile din Educație și Sănătate. Sorin Cîmpeanu a explicat că până la această dată vor fi pregătite unitățile de învățământ, iar cadrele didactice ar urma să primească aproximativ 100 de lei o oră remedială.

Numărul orelor de recuperare a materiei va fi în medie de 5 pe săptămână, iar profesorii vor stabili, funcție de la caz la caz cât din materia respectivă s-a pierdut în perioada învățământului online, iar profesorii vor fi remunerați cu 100 de lei pe oră.

În ceea ce privește redeschiderea școlilor din data de 8 februarie, ministrul Sănătății a anunțat o serie de măsuri noi, printre care se numără și testarea tuturor elevilor dintr-o clasă, în cazul în care unul dintre ei este depistat pozitiv. Totodată, în școli se vor filosi teste rapide pentru depistarea posibilelor cazuri de COVID-19.

În ce condiții se redeschid școlile

Ministrul Educației a explicat într-o intervenție la Digi 24 cine se va ocupa de respectarea măsurilor și pregătirea unităților de învățământ pentru revenirea fizică la ore. Atribuțiile ar urma să revină MEC și autorităților locale, iar o decizie clară cu privire la reluarea orelor la începutul lunii februarie va fi stabilită în data de 2, în funcție de datele epidemiologice.

Scenariul hibrit dispare din programa școalară, iar elevii care știu că au probeleme de sănătate și fac dovada acestora vor putea continua orele online.

„Copiii care au contraindicații medicale sau certificate medicale vor putea continua școala online. Dintre cele 3 scenarii a dispărut învățământul hibrid pentru că experiența ne-a arătat o calitate foarte slabă a actului educațioanl când cadrul didactic trebuie să predea și fizic și virtual”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Digi24.

Școlile urmează să fie pregătite pentru revenirea fizică a elevilor în sălile de clasă, iar mataeria pierdută în cursul anului va fi recuperată prin intermediul orelor remediale, pentru care profesorii vor fi remunerați suplimentar.A stat în casă cu un coif vechi de 2500 ani, găsit în Siret. Apoi, mascaţii i-au bătut la uşă şi i-au spus ce e coiful, de fapt. A "îngheţat" !

„Faptul că această decizie de redeschidere a școlilor a fost anunțată ieri, cu mult înainte de 8 februarie, are în vedere această perioadă de pregătire, înainte ca elevii să ajungă din nou în bănci. Limita dintre dreptul la sănătate și dreptul la educație e foarte subțire. Aș vrea să cred că din perspectiva diminuării riscului a fost o măsură bună învățământul online, dar educațional elevii au de recuperat. Am afirmat public că îmi doresc deschiderea școlilor și a fost motivată această dorință de necesitatea unor acte remediale Pierderile suferite pe timpul predării online sunt inevitabile și au fost accentuate de circumstanțe conjuncturale cum ar fi accesul dificil la internet, la examene, formarea cadrelor didactice sau disponibilitatea lor. Aceste pierderi nu pot fi reparate tot în online și am decalat cu 8 săptămâni termenul la care situația școlară pe primul semestru poate fi încheiată pentru a putea derula actele remediale”, a explicat Cîmpeanu.

Cum se organizează și câți bani primesc profesorii pe orele remediale

Orele remediale vor fi stabilite și organizate de profesori, la nivelul fiecărei școli, după ce vor fi evaluați elevii și se va constata materia pierdută.

„Orele de recuperare vor fi organizate de Ministerul Educației, inspectorate școlare, însă ajung la profesori, pentru că pierderile au fost neuniforme și diferă la școală la școală, de la elev la elev. Pot identifica aceste pierderi doar profesorii, în urma unor evaluări se poate vedea cât a pierdut elevul”, a declarat ministrul Educației.

Mai mult decât atât, Sorin Cîmpeanu a explicat și modul în care cadrele didactive vor fi remunerate pentru orele remediale pe care le vor ține. Prețul ar urma să ajungă la 100 de lei, pe oră.

„Ministerul Educației trebuie să organizeze acest proces și să identifice sursele de finanțare pentru aceste acte remediale. Pentru a motiva cadrele didactice ne gândim la un cuantim atractiv și cuantumul pe care-l avem în vedere, propus de mine, nevalidat la nivelul ministerului, e de 100 lei pe oră la fiecare oră remedială. Acest tarif e maximul corespunzător unui profesor cu peste 25 ani vechime în învățământul preuniversitar. Cadrele mai tinere cu o experiență mai redusă în sistem mă aștept să fie motivate de această posibilitate de recompensare a efoturilor, care nu vor fi mici”, a explicat ministrul Educației, potrivit sursei citate anterior.