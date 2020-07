În ce scenariu ar putea ajunge Traian Băsescu să candideze la Primăria Capitalei: „USR spune, da, îl susținem pe Nicușor, dar cu asta, basta, n-avem nicio treabă să mergem mai departe!” (VIDEO)

Eurodeputatul Traian Băsescu a explicat, joi seară, în direct pe B1 TV, că „PMP va trebuie să își apere șansele” dacă partidele de opoziție din București nu reușesc să ajungă la o formulă comună pentru posturile de consilier general. În acest scenariu, spune fostul președinte, formațiunea va fi pusă în situația de a propune un candidat pentru Primăria Capitalei, iar o variantă ar putea fi chiar el.

