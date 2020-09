În spațiul public a apărut o convorbire în care Nicușor Dan ar interveni pentru oprirea unei demolări în Sectorul 4 / Reacția candidatului: „Mafia PSD și urmașii lui Dragnea folosesc aceleași mijloace murdare”

În spațiul public a apărut înregistrarea unei convorbiri telefonice, în care Nicușor Dan discută cu fostul ziarist Cristian Zărescu, actual consilier al primarului din Sectorul 4, și ar interveni pentru oprirea unei acțiuni de demolare a unei construcții deținute de un presupus om de afaceri în Sectorul 4, despre care Dana Budeanu, cea care a publicat înregistrarea, susține că ar fi un „interlop”.

„Repet, eu nu condamn – foarte important – nicio combinație. Eu nu condamn, eu condamn ipocrizia, minciuna, jegul pe care voi ați încercat ani de zile să îl vindeți populației. (...) Tu, alături de toți ceilalți, ai mințit, ai vrut să induci în eroare electoratul, vrei în continuare, n-o să poți. Unul care este păpușat de asemenea interese, unul care stă sub pat două luni de zile – că, sanchi, e nu știu ce COVID – dar de sub pat de acolo, din dulap, vorba lui fratele tău, Rareș, încearcă să rezolve combinații pe telefon în continuare. Stați așa puțin, că pandemia a fost doar în timpul în care Firea ieșea și mergea prin toate spitalele, și tu stăteai sub pat, dar pe telefoane să le rezolvi să stai să le rezolvi combinațiile tuturor interlopilor stăteai”, a afirmat Dana Budeanu, cea care a publicat înregistrarea.

În replică, Nicușor Dan a declarat că „mafia din PSD și urmașii lui Dragnea folosesc aceleași mijloace murdare cu care ne-au obișnuit pentru a încerca să oprească îndepărtarea de la butoane a lor și a administrației corupte, condusă de Gabriela Firea”.

„Înregistrarea pesedistă, în care consilierul primarului sectorului 4 încearcă să forțeze, evident fără succes, vreo declarație compromițătoare din partea mea, nu arată nimic altceva decât că am realizat toate demersurile legale pentru a opri o acțiune abuzivă a administrației locale. În primăvară, informasem, în scris, Avocatul Poporului și Primăria Sectorului 4 despre demolarea ilegală pe care se pregătea s-o comită. La momentul înregistrării, acum câteva luni, partea vătămată încerca să ajungă la o soluție amiabilă. Ca parte în proces, prin Asociația Salvați Bucureștiul, le-am cerut celor două părți să se întâlnească, împreună cu avocații lor, pentru a discuta. Până la urmă, procesul a continuat și justiția ne-a dat câștig de cauză, fapt care arată că acțiunea noastră a fost una legitimă”, susține Nicușor Dan.