Încă un baron PSD cere o pedeapsă dură pentru Bădălău, după insulta la adresa diasporei. Benea: Un an de penitență s-ar impune în cazul șefului de la filiala de Giurgiu

Dragoș Benea, șeful PSD Bacău, spune că „un an de penitență s-ar impune” în cazul lui Niculae Bădălău, după ce colegul său de partid, care conduce filiala de la Giurgiu, a insinuat că majoritatea românilor din diaspora se rezumă la femeile de moravuri ușoare.



„Un an de penitență s-ar impune în cazul preşedintelui organizației județene PSD Giurgiu, cu speranța că, după această pauză, #diaspora se va vedea altfel de pe malurile Dunării”, a scris, sâmbătă, Dragoș Benea, pe pagina sa de Facebook.



Șeful PSD Bacău susține că până și în Comitetul Executiv Național s-a atras asupra relației cu diaspora și, mai mult decât atât, a subliniat că „fiecare dintre noi am avut sau avem în familie măcar o rudă care să fi lucrat, la un moment dat, în Italia, Spania sau Anglia”.



„Nicolae Bădălău nu a înțeles nimic din discuția contondentă pe care am avut-o în CEX al PSD cu privire la subiectul «Diaspora».



Fiecare dintre noi am avut sau avem în familie măcar o rudă care să fi lucrat, la un moment dat, în Italia, Spania sau Anglia.



Românii din diaspora și, implicit, românii de acasă nu merită remarcile incalificabile ale dlui. Bădălău.



Peste 100.000 de băcăuani sunt plecați la muncă în spațiul comunitar european și, laolaltă cu ei, mă simt jignit de declarațiile intolerabile ale acestui om.



Ieșirile de acest gen, repetate sau nu, nu mai pot fi tolerate nimănui, indiferent de funcție, și nu-și mai au locul în PSD. În caz contrar, să nu ne mirăm dacă în județul Giurgiu, și nu numai, vor circula mașini cu plăcute de Suedia, Danemarca sau Finlanda”, a mai scris Benea.