Încă jurnalist, Moise Guran îl consilia pe teme fiscale pe Darius Vâlcov, omul condamnat la 8 ani de închisoare, cu tablouri de Picasso ascunse în pereți și mite prin cimitire

Deși a intrat în politică abia în ianuarie 2020, Moise Guran a cochetat cu acest mediu încă de acum opt ani, când încă era jurnalist, după cum tocmai el a afirmat, joi seară, într-o intervenție televizată.

Mai mult decât atât, noul membru USR a recunoscut că l-ar fi consiliat pe Darius Vâlcov pe probleme de Cod fiscal, în 2015, pe vremea când acesta era ministru al Finanțelor în Guvernul Ponta. De altfel, chiar în acel an, Darius Vâlcov era trimis în judecată de procurorii DNA, pentru trafic de influență, spălare de bani sau acte de comerț incompatibile cu demnitățile publice pe care le ocupa.

„Prima dată am avut propunerea de a intra în Guvernul României acum opt ani. (...) Victor Ponta a fost primul care mi-a propus acest lucru, în 2012. (...) Chiar înainte de asta, încă de pe vremea ministrului de Finanțe Tănăsescu (...), de câte ori mi s-a cerut părerea, am mers acolo și am făcut dezbateri despre cum să meargă bine această țară. (...) Cu Darius Valcov... pe mine m-a chemat de o gramadă de ori când cu Codul fiscal din 2015. (...) Dacian Ciolos m-a invitat să fac parte din guvernul lui. (...) USR-PLUS mi-au propus: ajută-ne să facem programe, care nu sunt programe electorale (...), ci pentru România (...) M-am dus", a spus Moise Guran, joi seară, la Realitatea TV, potrivit HotNews.ro.

Darius Vâlcov este una dintre cele mai controversate figuri politice din România. Ministru al Finanțelor în Guvernul Ponta 4 și „eminență cenușie” a programului de guvernare în regimul Dragnea, el a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare de Înalta Curte, în 2018, în dosarul în care este acuzat de trafic de influență.

Fostul ministru al Economiei a primit o condamnare de patru ani de închisoare pentru trafic de influență, șase ani pentru spălare de bani și doi ani pentru operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcția, iar sentințele au fost contopite.

Tablouri de autori universali ascunse prin pereți și mite imense prin cimitire

Nu numai prin sentință s-a făcut cazul Vâlcov remarcat. El a fost prins că a ascuns tablouri în pereți și lingouri de aur în seife. De asemenea, ar fi dat și primit mite imense prin cimitire, în Slatina, unde a fost și primar.

Procurorii DNA au făcut, în 26 martie 2015, șase percheziții în localități din județul Olt, în municipiul Slatina și în București, fiind căutate tablourile care ar fi fost achiziționate de Darius Vâlcov, prin interpuși, de la case celebre de licitații, cu bani presupus obtinuți din fapte de corupție. În urma perchezițiilor, anchetatorii au gasit 101 tablouri, pe care figurează semnatura unor pictori celebri, printre care Pablo Picasso (două gravuri și un desen în cărbune), Andy Warhol, Nicolae Tonitza, Stefan Luchian, Gheorghe Petrascu, Constantin Piliuta, Corneliu Baba, Horia Bernea si Octav Bancila, potrivit DNA citată de HotNews.ro.