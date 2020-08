Încă o demisie din USR. Deputatul Dan Rădulescu părăsește formațiunea: „Din păcate, viziunea noastră despre un partid altfel este, astăzi, diferită”

Deputatul Dan Rădulescu a anunțat, miercuri, că demisionează din USR. Deși le-a mulțumit colegilor de partid „pentru colaborarea de până acum”, el susține că, „din păcate”, viziunea lor „despre un partid altfel este, astăzi, diferită”.



Încă o demisie din USR. Deputatul Dan Rădulescu părăsește formațiunea





„Bună dimineața! Vă anunț, pe această cale, decizia mea de a demisiona din Partidul Uniunea Salvați România. Le mulțumesc colegilor mei de partid pentru colaborarea de până acum. Din păcate, viziunea noastră despre un partid altfel este, astăzi, diferită. Cred, însă, în continuare că, stradă cu stradă, putem şi trebuie să schimbăm România!”, a scris Dan Rădulescu, pe pagina sa de Facebook.

Cu această ocazie, demnitarul a ținut să îi asigure „pe alegatorii din Prahova, precum și pe toți cei care mi-au acordat votul şi încrederea lor, că voi lupta în continuare pentru un sistem de învățământ incluziv şi performant, pentru dreptul nostru constituțional la un mediu sănătos, pentru oameni noi in politică și pentru o Romania în care, fără penali şi fără hoție, să ajungem departe!”.

Bună dimineața! Vă anunț, pe această cale, decizia mea de a demisiona din Partidul Uniunea Salvați România. Le... Publicată de Deputat Dan Rădulescu pe Marţi, 18 august 2020



Mai multe plecări din USR, în această vară

Plecarea deputatului Dan Rădulescu nu reprezintă prima demisie din USR în luna august, când și Adrian Nemeth Gherman și-a anunțat plecarea din partid, dar și că renunță să mai candideze la Primăria Târgu Mureș, fiind dezamăgit de alianța USR-PLUS la nivel local: „Dragi prieteni,

„Dragi prieteni, anunț public că demisionez din USR și îmi retrag de asemenea candidatura pentru funcția de primar al municipiului Târgu-Mureș. Motivul acestei decizii este dezamăgirea mea fata de alianța USR-PLUS la nivelul județului Mureș. Nu mai suntem de mult «altfel». Doresc să vă mulțumesc celor care m-ați susțint și va cer scuze dacă v-am dezamăgit. In rest, sa-auzim de bine!”, scris Adrian Nemeth Gherman, într-o postare pe Facebook.

În urmă cu aproximativ o lună, și Raluca Amariei, fosta președintă a filialei Sibiu și membră a Biroului Național USR, părăsea formațiunea. În ciuda faptului că partidul se autointitulează „de dreapta”, spunea ea, și-a primit pe merita eticheta de „neomarxist” și s-a contaminat de demagogie, dar și de alte „metehne”.

„De mai multă vreme asist la agonia USR ca formaţiune politică credibilă pentru electoratul românesc. Am intrat în politică în 2016 împreună cu alți oameni care nu mai făcuseră politică. Am pornit într-o vară cu un partid care exista numai în București și în cîteva luni, prin implicarea entuziastă a membrilor noi din toată țara și din Diaspora am câștigat încrederea a peste 600 de mii de români, devenind al treilea partid din țară. Dar de-atunci ceva s-a defectat în USR. Nu ştiu ce mecanisme, ce mişcări, ce jocuri, ce «agende» au făcut ca partidul construit pe democrație, transparență și meritocrație să devină un fel de partid, unde se dictează şi se votează pe o singură voce, unde dialogul constructiv a fost înlocuit cu «cine nu e cu noi e împotriva noastră» şi unde vocile care denunță nereguli sau doar exprimă public păreri personale sunt reduse la tăcere ori, simplu, eliminate din partid”, a afirmat, printre altele, Raluca Amariei.Iulia Vântur ştie ce ASCUNDE iubitul ei? ASTA DA SURPRIZĂ! Din cauza ei NU a mai făcut nuntă... (FOTO, VIDEO)