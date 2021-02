Încă o demisie în USR. Ilinca Macarie: Nu mai am nimic în comun cu cei care conduc acum / Cred că am avut așteptări nerealiste

Un alt membru al USR și-a anunțat demisia, după cea a Florinei Presadă de săptămâna trecută. Ilinca Macarie, membru fondator al Uniunii Salvați Bucureștiul și consilier local al Sectorului 1, a anunțat pe contul său de Facebook că nu mai are nimic în comun cu partidul politic și susține că a avut „așteptări nerealiste”.

Totodată, cele două nu sunt singurii membrii din USR care și-au anunțat demisia în ultimele zile. Cosmin Stenoiu a anunțat și el, tot printr-o postare pe rețelele sociale să își dă demisia din partid. În decembrie 2019, el a fost suspendat din funcția de vicepreședinte al organizației USR Cluj. Într-o postare pe Facebook, acesta susține că atunci a cerut o motivare a deciziei de suspendare însă nu a primit nicio explicație pentru că, spune el, ”e greu să motivezi un abuz”.

Ilinca Macarie, o nouă demisie în USR

„În sfârşit. Am demisionat din USR. Luasem hotărârea de mult, dar tot nu am apucat să oficializez decizia. Poate pentru că deja mă simţeam aşa de străină de această formaţiune politică, că mi se părea irelevant.

Poate pentru că mai speram în ceva? Nu cred. Dar despărţirile în general sunt grele, aşa că a durat un pic. E clar, nu, de ce plec? Nu mai am ce face aici. Sunt membru fondator USB şi m-am băgat în politică pentru ca voiam să fac ceva concret şi ştiam ce vreau să fac. Ştiam că pot face, numai să fiu lăsată.

Nu mai am nimic în comun cu oamenii care conduc acum USR-ul, nici ca viziune, nici ca sistem de valori (episodul Odăi a pus capac) Dar nu regret că am fost parte din această poveste. Cred că am avut aşteptări nerealiste.

Lucrurile nu se pot schimba atât de radical cum mi-aş fi dorit. Era imposibil ca după nenorociţii ăia de la PSD să vină unii de la polul opus: şcoliţi, cu caracter impecabil, culţi, generoşi, empatici. Nu se poate aşa ceva, nu permite fizică. Aşa că politica românească se transformă în ritmul ei.

Va veni şi vremea unora care vor o politică bazată pe empatie şi responsabilitate, aşa cum îmi doresc eu. Aceşti oameni există deja printre noi şi experienţa USR a fost o şcoală extrem de utilă. Sper să o valorifice. Sper să o valorific”, a scris Ilinca Macarie pe Facebook.A crezut că a cumpărat doi căţeluşi abia născuţi, însă surpriză... S-au mărit şi s-au transformat în... Nu erau deloc câini! Ce crescuse, de fapt?