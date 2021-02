Încă o excludere din AUR după cea a Dianei Șoșoacă: Un parlamentar care a fost condamnat penal în primă instanță și trimis în judecată într-un alt dosar penal

Un alt parlamentar AUR a fost exclus din cadrul formațiunii politice. Este vorba despre un ales care are o condamnare penală în primă instanță și care a fost trimis în judecată într-un alt dosar penal. Este a doua excludere după cea a Dianei Șoșoacă. Anunțul a fost făcut miercuri seară de deputatul Dan Tănasă, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

”AUR a luat decizia să-l excludă și pe colegul nostru deputat, condamnat penal în primă instanță și trimis în judecată într-un alt dosar penal. Am luat decizia să-l excludem și pe domnia sa pentru că e firesc. Sunt excluderi, nu sunt parlamentari care au fost cumpărați, nu. AUR a luat decizia să respecte ceea ce a comunicat alegătorilor”, a precizat Dan Tănasă.

