Încă o plecare din Pro România. După doar trei luni, Gelu Diaconu părăsește și el barca lui Victor Ponta: 'Și-a făcut un fel de renume din a nu-și respecta cuvântul'

Încă o plecare din partidul condus de Victor Ponta. După eșecul înregistrat la alegerile locale, fostul premier este torpilat din interior. Astfel, după demisia vicepreședintelui Pro România, Ioana Petrecu, și Gelu Diaconu și-a anunțat, vineri, plecarea. Ambele demisii sunt motivate prin faptul că liderii partidului nu își respectă cuvântul.

Gelu Diaconu pleacă din Pro România

Gelu Diaconu, fost șef al Fiscului, pleacă din Pro România după doar trei luni de la înscrierea în formațiunea lui Victor Ponta, despre care spune că „și-a făcut un fel de renume din a nu-și respecta cuvântul”.

„Cum spuneam, am venit pentru Victor Ponta în pofida faptului ca și-a făcut un fel de renume din a nu-și respecta cuvântul. Cu toate acestea, el rămâne pentru mine un foarte bun fost prim ministru. Curajos în luarea de decizii economice liberale.”, se arată într-un mesaj transmis vineri de Gelu Diaconu pe grupul de whatsapp al formațiunii, potrivit Hotnews.

Gelu Diaconu s-a arătat nemulțumit de președintele și secretarul general al Pro România Ilfov, Mircea Ursache și, respectiv, Andrei Rizoi.

„La începutul lui iulie, lipsiți de organizații, erau modești și cooperanti. Astăzi, s-au urcat pe valul succesului conjunctural și țes intrigi. Mă separă prea multe de acești doi oameni, liderii dvs actuali. Nu voi enumera nimic acum din ceea ce mă separă de ei, pentru că nu vreau să vă stric momentul festiv", a comentat Diaconu pe grupul de whatsapp al formațiunii, în momentul în care liderii Pro România din Ilfov se reuniseră pentru a serba rezultatul bun obținut în sector.

Ulterior, acesta a conchis anunțându-și plecarea din Pro România.

„Concluzia la cele scrise mai sus nu poate fi decât una singură: de astăzi nu mai sunt membru al partidului Pro Romania spre ușurarea tandemului amintit mai sus și a altora care poartă de grijă acestui partid. Numai bine va doresc tuturor și mult succes!”, mai adaugă Gelu Diaconu.

Ioana Petrescu, fost ministru al Finanțelor, demisionează din Pro România

Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe, a anuntat joi ca demisioneaza din partid, după doi ani în care i-a fost alături lui Victor Ponta.

Ea spune acum că i s-a reproșat lipsă de implicare, în condițiile în care ea a avut mai multe proiecte care au fost ignorate de conducerea partidului.

„In lipsă unui dialog constructiv în interiorul formațiunii din care fac parte, am ales să iau poziții publice, ori de câte ori am avut ocazia sa–mi exprim punctul de vedere, mai ales pe temele în care am o expertiză bazată pe studii și experiență de lucru la nivel internațional. Din păcate, doar rar luările mele de poziție au dus la inițiative legislative ale PRO România în Parlament. Sentimentul sterilității unei astfel de activități politice a devenit pregnant”, a explicat Petrescu.

Ioana Petrescu le mulţumeşte colegilor şi îşi exprimă speranţa ca „într-un final poate ei vor reuşi să îi convingă pe liderii partidului că drumul bun este cel al construcţiei perseverente, al dialogului onest şi transparent, să refuze duplicitatea, oportunismul, trădarea şi târguielile de culise”.