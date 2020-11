Încă un nume controversat pe lista candidaților USR-PLUS: Octavian Berceanu activistul de mediu care ar fi fost implicat în afaceri cu masa lemnoasă

Încă un nume controversat apare pe lista candidaților pentru parlamentare promovată de USR-PLUS. Unul dintre personajele pe care alianța îl propune pentru Camera Deputaților este Octavian Berceanu, consilier general USR din 2016. Site-ul USR-PLUS îl prezintă drept un mare activist pentru mediu: „Pasiunea mea este mediul, adică protejarea pădurilor, a aerului, a apelor și a calității vieții”, declară Berceanu pe platforma alianței.

Ceea ce partidul lui Barna și Cioloș nu ne spun este că Octavian Berceanu este un activist de mediu căruia îi place în mod deosebit afacerile cu masa lemnoasă.

Trecutul lui Octavian Berceanu în companii care se ocupă de afaceri cu masa lemnoasă

Potrivit informațiilor din CV-ul și din Declarația de interese ale acestuia, publicate de portalul gazetadestiri.ro, Octavian Berceanu a fost inspector Romsilva în perioada 1999-2003 și 2004-2007. În același timp a fost asociat în două companii pe care tocmai din poziția de inspector Romsilva trebuia să le controleze, nu să le arate drumul cel mai bun pentru exploatări forestiere.

Berceanu a fost în 2004 acționar la PRO GARDEN SRL și GARDEN’S LIFE NOVA SRL care au avut ca obiect de activitate tocmai tăierea lemnului.

Conform Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva din 25.09.2003,art. 36, Octavian Berceanu se afla în incompatibilitate prin statutul de asociat în două SRL-uri, PRO GARDEN SRL și GARDEN’S LIFE NOVA SRL, care aveau obiecte de activitate similare cu obiectului de activitate al regiei, fapt interzis prin regulament precum și prin dispozițiile și reglementările legale în domeniu.

Peste numai doi ani, în 2006, Berceanu era asociat la o firmă similară, societatea Zsoel Berus SRL din Brașov. Atunci când au apărut probleme pe piață și a crescut presiunea publică societatea a fost cesionată unui interpus și a fost schimbat numele pentru a i se pierde urma.

În anul 2008, a pus bazele societății Ghecos Impex. Aceasta avea sediul în Periș și se ocupa prin intermediari de comerțul cu material lemnos. De această societate, Berceanu își amintește abia în anul 2017, când o trece în declarația de interese.

Explicațiile date de Octavian Berceanu

Întrebat despre jurnaliști despre un posibil conflict de interese, Octavian Berceanu a oferit un răspuns halucinant, precizând că în perioada în care era asociat la firmele PRO GARDEN SRL și GARDEN’S LIFE NOVA SRL. se ocupa de grădinărit:

,,În perioada respectivă m-am ocupat de grădinărit. Nu am avut nicio activitate incompatibilă cu Romsilva, absolut niciuna. Romsilva nu are așa ceva în activitatea curentă și nu are niciun fel de atribuții în zona asta, în proiectare grădini. Pe de altă parte, ce făceam la Romsilva era pe partea asta, a tăierilor ilegale, indiferent unde am fost angajat. Și dacă aș fi avut probleme, m-ar fi mâncat de viu cei pe care i-am lăsat fără lemn prin tăieri ilegale. Ștergeau cu mine pe jos imediat atunci”, a declarat Octavian Berceanu.

Despre societatea Ghecos Impex, Octavian Berceanu a precizat că nu a avut niciodată vreun beneficiu de pe urma ei: “Eu nu am fost niciodată la sediul firmei, nu am avut treabă cu firma respectivă, nu am semnat nimic pe firma respectivă. Era o firmă depozit materiale de construcții, atâta tot”.