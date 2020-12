Începe a doua zi de negocieri oficiale pentru formarea majorității parlamentare și a noului Guvern

Duminică începe a doua rundă de negocieri între membrii PNL, USR-PLUS şi UDMR, în vederea conturării unei majorităţi și negocierii unui programul de guvernare.

Grupurile de lucru se reunesc de la ora 09.00, pentru a doua zi de negocieri, la Vila Lac din București.

