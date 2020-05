Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anunțat startul testării pe scară largă pentru COVID-19, pe Arena Națională. Astfel, spune edilul, „vom ști exact cum a circulat coronavirusul în București”. La evenimentul organizat luni pe cel mai mare stadion al țării au mai luat parte și primarii de sector.



„Să evităm aglomerația, de asemenea să păstrăm distanța, și fizică, și socială, să nu punem în pericol nici cadrele medicale și nici persoanele care vin să se testeze. Acest test va fi, cu siguranță, de bun augur, va fi necesar, pentru că aceste rezultate le vom transmite către toate autoritățile naționale, iar măsurile de relaxare, care se vor putea lua în România și în București, vor fi în cunoștință de cauză. Vom afla adevărul, realitatea, vom ști exact cum a circulat coronavirusul de tip nou în Municipiul București. Așa cum vă spuneam, în câteva momente vă vom arăta la modul concret cum se va desfășura testarea de tip anticorp”, a declarat Gabriela Firea, în debutul evenimentului de pe cea mai mare stadion al țării.

Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1 din Capitală, a susține că „mai bine mai târziu decât niciodată. Acest lucru trebuia să îl începem de o lună și jumătate. Eu, sincer să fiu, sunt surprins că am început sau că începem astăzi, nu mai credeam că începem. Au fost tot felul de blocaje. Așa suntem noi, românii, câteodată, ne blocăm, ne băgăm bățul prin gard. Deci e o chestie de bun augur și sper să fie un lucru foarte bun”.

„Vreau să încep prin a o felicita pe doamna primar general și pe colegii mei, primarii de sector, pentru că doamna primar general este cea care a avut ideea. Ceilalți primari, colegii mei, au îmbrățișat-o imediat, pentru că este o idee senzațională, care ne poate ajuta concret în lupta cu acest dușman invizibil. Dacă se va întâmpla – și sperăm să nu se întâmple – să vină și valul doi, cu siguranță vom fi mult mai bine pregătiți. Singurii care au luat măsuri concrete, până acum, în București, sunt cei șapte primari, doamna primar general și cei șase primari de sector”, a declarat Daniel Florea, primarul Sectorului 5 din Capitală.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.