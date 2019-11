UPDATE// În cele din urmă, accesul jurnaliștilor a fost permis în secția de votare de la liceul Jean Monnet din Capitală.

Primele incidente din cadrul Alegerilor Prezidențiale s-au înregistrat la liceul Jean Monnet din Capitală.

Mai precis, jurnaliștii au primit interzis din partea președintelui secției de votare. Șeful AEP, Constintin Buică, a mers de urgență la fața locului pentru a aplana situația creată.

Deși jurnaliștii au acreditare emisă în urmă cu mai multe zile, aceștia nu au fost lăsați în secție.

Totodată, staff-ul președintelui Klaus Iohannis a intervinit pentru rezolvarea situației, potrivit stiripesurse.ro.

Klaus Iohannis este așteptat la vot la secția de la Jean Monet, însă, există riscul ca din cauza deciziei luate de președintele secției de votare procesul să nu poată fi transmis la TV.

