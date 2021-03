Inițiativă legislativă prin care pensionarii care lucrează pot să plătescă CAS şi să ceară recalculare sau să solicite scutire de la plata CAS şi să piardă recalcularea

Deputatul PNL Alexandru Kocsis anunță că în proiectul de lege prin care persoanele care s-au pensionat având limita de vârstă şi stagiul complet de contribuţie, dar aleg să şi muncească ȋn continuare, să nu mai fie obligate să plătească Contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale (CAS) va lăsa posibilitatea beneficiarilor de a opta. Fie plătesc CAS ȋn continuare şi cer recalculare, fie solicită scutire de la plata CAS şi pierd posibilitatea de a cere recalculare.

Deputatul precizează pe Facebook că a decis să creeze această opțiune după ce a primit o avalanşă de mesaje prin care i se spunea că eliminarea obligației de a plăti CAS pentru categoria vizată nu va fi benefică. Oamenii doresc să plătească CAS ȋn continuare pentru a putea cere recalcularea pensiei la finalul anului de muncă.

“În urmă cu trei săptămâni, ȋn urma unui mesaj primit de la o doamnă pensionar, Doina Rusu, am anunţat că voi susţine o iniţiativă legislativă prin care persoanele care s-au pensionat având limita de vârstă şi stagiul complet de contribuţie, dar aleg să şi muncească ȋn continuare, să nu mai fie obligate să plătească Contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale (CAS). De ce? Pentru că, ȋn România, sistemul de pensii este construit pe principiul solidarităţii ȋntre generaţii, adică salariaţii de azi plătesc pensiile pensionarilor de azi. Aceşti oameni care au contribuit la acest buget 35 de ani şi au susţinut plata atâtor pensii şi-au făcut din plin datoria faţă de acest sistem, ei ȋnşişi fiind astăzi ȋn categoria pensionarilor.

Am primit ulterior o avalanşă de mesaje prin care mi se spunea că o asemenea iniţiativă nu va fi benefică, deoarece oamenii doresc să plătească CAS ȋn continuare pentru a putea cere recalcularea pensiei la finalul anului de muncă.

Observaţiile primite au fost corecte, pot fi oameni care să dorească recalcularea, astfel că, ȋn proiectul de lege pe care ȋl voi depune voi lăsa posibilitatea oamenilor de a alege: plătesc CAS ȋn continuare şi cer recalculare sau solicită scutire de la plata CAS şi pierd posibilitatea de a cere recalculare”, a scris deputatul pe Facebook.

Pensionarii care s-ar angaja ȋn continuare, pentru un salariu brut de 2500 de lei, şi ar opta pentru scutirea de la plata CAS, ar câştiga ȋn plus după un an de muncă 7500 de lei, iar pensionarii care ar opta pentru plata CAS şi recalcularea pensiei de final de an ar câştiga 19 lei/lună ȋn cazul barbaţilor şi 21 lei/lună ȋn cazul femeilor.

La începutul lunii martie, deputatul Alexandru Kocsis, de la PNL, spunea că pensionarii cu stagiu complet de cotizare, care aleg să muncească în continuare, nu ar mai trebui să plătească CAS.

Alexandru Kocsis dă exemplul unei doamne, care i-a transmis un mesaj legat de o postare a sa despre adoptarea Legii Bugetului de Stat.

Persoana respectivă i-a scris deputatului că, deși are 35 de ani de muncă și a ieșit la pensie de 3 ani de zile, s-a reangajat în mediul privat. Aceasta consideră că nu mai trebuie să plătească în continuare 400 de lei CAS, dacă a îndeplinit deja toate condițiile pentru pensionare și primește deja pensie.