Înscrierile în programul „Rabla pentru electrocasnice” încep vineri. Tanczos Barna, ministrul Mediului, precizări despre sumele acordate, categoriile de produse și etapele de desfășurare

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a precizat că vineri este prima zi în care beneficiarii se pot înscrie în programul Rabla pentru electrocasnice, care are un buget de 75 de milioane de lei și care cuprinde nouă categorii de produse.

„Săptămâna aceasta lansăm programul Rabla electrocasnice, un program aşteptat. Vineri este prima zi când beneficiarii se pot înscrie în program. Bugetul este de 75 de milioane de lei, peste 200.000 de beneficiari, ne aşteptăm la un număr foarte mare de beneficiari pe nouă categorii de produse: maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, aparate frigorifice, este prima categorie care se va finanţa în prima fază. A doua categorie sunt televizoarele, laptopurile şi tabletele, iar a treia categorie aparatele de aer condiţionat, aspiratoarele şi uscătoarele de rufe. Am modificat categoriile de clasă energetică pentru că la nivel european aceste încadrări s-au modificat la sfârşitul anului 2020. A fost nevoie de o reîncadrare a echipamentelor noi astfel încât să corespundă cu cerinţele şi regulamentul european”, a declarat ministrul Mediului, într-o conferință de presă desfășurată marți, potrivit News.ro.

Tanczos Barna, precizări despre sumele acordate și etapele desfășurare

Perioada de înscriere, spune Tanczos Barna, va dura o săptămână, iar programul va cuprinde trei etape – prima va viza mașinile de spălat rufe și cele de spălat vase, respectiv aparatele frigorifice, urmând să se desfășoare între 21 mai și 3 iunie; a doua, între 4 și 17 iunie, se referă la televizoare, laptopuri și tablete; a treia etapă este programată pentru intervalul 18 iunie - 1 iulie și va avea în vedere aparate de aer condiționat, uscătoare și aspiratoare.

„Sumele care se asigură sub forma unor vouchere vor fi următoarele: 400 de lei pentru maşini de spălat rufe, 400 de lei pentru maşini de spălat vase, având cel puţin noua clasa energetică D, la maşinile de spălat rufe cel puţin clasa energetică C, 400 de lei pentru aparatele de aer condiţionat care trebuie să fie în cel puţin A++, 400 de lei pentru combine frigorifice, lăzi frigorifice, congelatoare clasele energetică cel puţin E, 400 de lei pentru televizoare, având cel puţin clasa energetică E, 400 de lei pentru uscătoarele de rufe A++, 200 de lei pentru aspiratoare, consumul să fie mai mic de 43 kilowatti oră pe an şi 500 de lei pentru laptopuri, 300 de lei pentru tablete”, a adăugat Tanczos Barna.