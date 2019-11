Inspectorii școlari vor da examen, iar inspectoratele vor primi audit intern și extern. Monica Anisie, noul ministru al Educației: „Am fost persoana care și-a dorit profesionalizarea managementului școlar”

Inspectoraii școlari generali vor da, precum directorii, examen pentru ocuparea funcției, în timp ce inspectoratele vor fi audiate atât de minister, cât și de către echipe de audit extern, a anunțat Monica Anisie, noul ministru al Educației și Cercetării, potrivit edupedu.ro.



De altfel, ultimul examen pentru inspectorii școlari generali era organizat în 2016, pe vremea când Anisie era secretar de stat în același minister.

„După cum bine știți, am fost persoana care și-a dorit profesionalizarea managementului școlar și am desfășurat concursurile de inspector școlar general și am fost cea care a început și concursurile de directori. Prin urmare, îmi doresc aceeași abordare”, a declarat ministrul Educației.



Întrebată dacă inspectorii școlari generali interimari, care au fost numiți, urmează să fie reevaluați, Monica Anisie a răspuns: „Da, bineînțeles. Va fi un audit nu numai în cadrul ministerului, ci și în subordonate. Și, atenție, nu numai din partea ministerului, ci și un audit extern”.



Vestea vine în contextul în care, în decembrie 2018, președintele Klaus Iohannis cerea, prin programul său „România Educată”, profesionalizarea și depolitizarea sistemului.



„Actualele inspectorate școlare trebuie desființate și înlocuite cu structuri de profesioniști. Dacă acum intru într-un inspectorat și nu scot toți carnetul de partid înseamnă că este o minune. Aceste politizări se petrec în special în perioade guvernamentale PSD-iste. Deci PSD este eminamente politizatorul sistemului educațional. O eroare fundamentală”, spunea președintele.