Instanța a rămas în pronunțare, în procesul prin care Liviu Dragnea contestă interdicția de a mai munci la atelier: „Sunt inginer auto și asta e meseria mea”

Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea a fost audiat, în sistem de videoconferință, de către judecători, în procesul prin care a contestat interdicția de a mai lucra la atelierul Penitenciarului Rahova, pe care a primit-o după interviul apărut la postul de televiziune Realitatea Plus. Instanța a rămas în pronunțare.



În timpul audierii de către judecător, Liviu Dragnea a susținut că a aflat abia „după încheierea conversației online” că aceasta va fi publicată pe rețelele sociale, iar în viziunea sa „nu a avut caracterul unui interviu acordat unui trust de presă”. „Pentru informarea dumneavoastră, partenera mea de viață era acasă, îmbrăcată în pijamale și Anca Alexandrescu era în bucătărie, îmbrăcată lejer. În nicio țară, în niciun trust de presă, nu se fac interviuri în maniera asta”, a mai spus el.

„Nu m-am gândit că voi fi sancționat pentru că am avut o conversație online cu altă persoană, conversație care, în viziunea mea, nu a avut caracterul unui interviu acordat unui trust de presă. Declar faptul că după încheierea conversației online, interlocutoarea mea mi-a comunicat faptul că a înregistrat conversația și că urma să o pună pe Facebook. În privința acestui aspect nu am avut nicio putere de decizie întrucat din interiorul penitenciarului nu pot avea control asupra a ceea ce se întampla în exteriorul penitenciarului. De 2 luni și jumătate stau închis în cameră 23 de ore pe zi. (…) Aș vrea să mai spun că în această conversație am fost 3 persoane. Doamna Alexandrescu, eu și partenera mea de viață, Irina Tănase, și ea trecută pe lista de persoane aprobate. Pentru informarea dumneavoastră, partenera mea de viață era acasă, îmbrăcată în pijamale și Anca Alexandrescu era în bucătărie, îmbrăcată lejer. În nicio țară, în niciun trust de presă, nu se fac interviuri în maniera asta. (…) Dreptul la muncă nu poate fi decât suspendat temporar, nu spune că poate fi ridicat. Sunt inginer auto și asta e meseria mea. Am primit foarte multe evidențieri si recompense datorită modului în care am muncit la garaj”, a declarat Liviu Dragnea, în instanță, potrivit G4Media.

După ce a acordat un interviu jurnalistei Anca Alexandrescu, fosta sa consilieră, chiar din spatele gratiilor, fostul lider social-democrat a pierdut ocazia de a mai munci în atelierul auto de la Penitenciarul Rahova.

În urma interviului, fostul președinte al PSD a rămas fără dreptul de a mai munci și, implicit, de a obține zile libere astfel, însă Liviu Dragnea nu s-a conformat și a depus, în 27 august, o acțiune la Judecătoria Sectorului 5. El contestă interdicția și reclamă măsurile dispuse de judecători în această speță.



Liviu Dragnea a fost condamnat definitv la închisoare, de Înalta Curte, în final de mai 2019





Condamnat definitiv la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, Liviu Dragnea declara, în interviul acordat în luna iunie, că se simte bine la garaj și că muncește zilnic.

Cu toate acestea, dreptul lui Liviu Dragnea de a mai munci la atelier a fost restricționat după ce Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că nu a autorizat realizarea vreunui interviu în spatele gratiilor.