Instanța a respins definitiv sesizarea PMP privind votul pe listele suplimentare și anularea alegerilor din București

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins, sâmbătă, definitiv, sesizarea PMP privind anularea alegerilor și votul pe listele suplimentare în București.

PMP Sector 3 a deput vineri, la Curtea Supermă, o solicitare de anulare a deciziei Biroului Electoral Central de respingere a cererii de renumărare a voturilor. Solicitarea PMP se referea mai ales la voturile pe listele suplimentare din Capitală. Mai precis, reprezentanții Partidului Mișcarea Populară au cerut verificarea listelor suplimentare din secțiile în care au votat mai mult de 11 alegători.

BEC a respins, vineri, cererea, argumentând că ”susţinerile contestatorului sunt simple afirmaţii sau speculaţii neînsoţite de vreo probă, acestea nefiind apte să conducă la concluzia că s-ar impune anularea alegerilor în Municipiul Bucureşti”.

"Pentru o informare corectă, solicitările noastre au fost respinse. Le mulţumim magistraţilor din Biroul Electoral Central care au susţinut demersurile noastre, în schimb partidele politice s-au opus. Este lesne de înţeles de ce partidele, fie ele de dreapta sau de stânga, au votat împotriva solicitărilor PMP. Avem convingerea că dacă erau aprobate solicitările noastre, existau şanse ca rezultatul final să fie diferit", au transmis, vineri, reprezentanții PMP.

PMP nu va face parte din noul Parlament

La Camera Deputaţilor, PSD a obţinut 28,9%, PNL - 25,19%, USR-PLUS - 15,37%, AUR - 9,08%, iar UDMR - 5,74%. La Senat rezultatele sunt următoarele: PSD - 29,32%, PNL - 25,58%, USR-PLUS - 15,86%, AUR - 9,17%, UDMR - 5,59%.

În acest context, Eugen Tomac a anunțat miercuri că demisionează de la conducerea PMP.

„Consider că în politică mereu lucrurile trebuie luate prin prisma rezultatului, exact cum e el validat. Am avut azi o ședință lungă cu colegii din PMP, pentru că sunt conștient că cu toții ne doream mai mult, așteptam un rezultat mult mai bun. Am luat decizia de a-mi informa colegii că îmi asum acest rezultat. În politică trebuie să privești viața în ochi așa cum e și si-ți asumi și lucruril bune și pe cele mai puțin bune. Marius Pașcan va fi lider interimar.

Urmează să ne consultăm, să organizăm un nou congres. E o chestiune pe care cred că trebuie s-o facem, pentru că PMP e un partid care nu a greșit cu nimic în activitatea sa parlamentară, care are peste 2.000 de aleși locali, 50 de primari, foarte mulți viceprimari, un partid viu, un suflu pe care ni l-a lăsat moștenire președintele Traian Băsescu. Rămân implicat în viața partidului, dar în calitate de om care și-a asumat această campanie, cred că e absolut just și corect să fac acest gest”, a afirmat Tomac.