Ioan Mang (PSD): „Iohannis va trebui să respecte democraţia şi să dea mandatul de prim-ministru partidului care are un parlamentar în plus”

Ioan Mang, președintele PSD Bihor, susține că Președintele României, Klaus Iohannis, „trebuie să dea mandatul de premier partidului care are cei mai mulți parlamentari”. „Acest partid are datoria să propună un prim-ministru, să-şi creeze majoritatea, iar dacă nu poate crea majoritate, atunci Iohannis poate să dea mandatul de premier către partidul de pe locul doi” sau „către un alt partid”, a mai spus social-democratul.

„Domnul Iohannis trebuie să dea mandatul de premier partidului care are cei mai mulţi parlamentari. Acest partid are datoria să propună un prim-ministru, să-şi creeze majoritatea, iar dacă nu poate crea majoritate, atunci Iohannis poate să dea mandatul de premier către partidul de pe locul doi. Sau către un alt partid. Dar, în primă instanţă, în orice ţară democrată, cum spunea şi Ludovic Orban de mai multe ori prin ţară, Iohannis va trebui să respecte democraţia şi să dea mandatul de prim-ministru partidului care are un parlamentar în plus", a declarat Ioan Mang, pentru Agerpres.

El susține că, deocamdată, rezultatele sunt așa cum se așteptau social-democrații, mai exact că PSD va fi singurul partid cu peste 30%

„Să vedem rezultatele la final. Dar, deocamdată, este aşa cum ne aşteptam. Adică previziunile de zilele trecute şi sondajele ne dădeau pe primul loc. Ştiam că vor fi strânse rezultatele. Din păcate, nu era momentul să facem alegeri în această situaţie cu pandemia la nivelul la care a ajuns. Am fost astăzi prin judeţ, am văzut oameni în localităţile carantinate, oameni care nu voiau să iasă din case. Mai ales că maşinile poliţiei patrulau pe străzi cu girofarurile pornite, atenţionându-i că este pandemie. Nu cred că ăsta este spiritul într-o democraţie adevărată. Oamenii nu au înţeles că pot să meargă la vot şi au fost speriaţi. Din această cauză este prezenţa slabă", a susţinut Mang.

El este de părere că PSD ar face guvernare cu oricare dintre partidele de stângă, ba chiar că nu ar spune „nu” nici PNL-ului, dar a recunoscut că nu el decide. În schimb, social-democratul a precizat că o guvernare cu USR PLUS ar fi foarte grea, având în vedere comportamentul partidului din ultimii patru ani.

„Dar nu eu decid. Să vedem scorurile finale mai întâi", a adăugat Ioan Mang.

Cât despre rezulatele din Bihor, PSD se aşteaptă la un procentaj cuprins între 22% şi 25% şi chiar la mai mult, ceea ce ar însemna un senator şi trei deputaţi, poate chiar şi scorul actual, de un senator şi trei deputaţi.