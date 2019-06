Ioan Mircea Pașcu, scos de pe liste de Liviu Dragnea, făcut comisar european de Viorica Dăncilă (VIDEO)

Fostul europarlamentar, Ioan Mircea Pașcu, a fost desemnat în ședința CExN al PSD comisar european interimar din partea României în locul Corinei Crețu, fost comisar european pe Dezvoltare Regională aleasă europarlamentar pe lista Pro România.

Anunțul a fost făcut de Viorica Dăncilă.

BLESTEMUL ILEANEI CIUCULETE FACE RAVAGII! INCREDIBIL CE S-A ÎNTÂMPLAT LA DOI ANI DE LA MOARTEA MAREI CÂNTĂREȚEI FANII ȘI-AU FĂCUT CRUCE

”A fost o discuție prin care se stipulau două posibilități. să nu mai numim un comisar interimar, iar a doua, pe care noi am susținut-o, în care să suținem un comisar interimar. Am supus la vot, am avut unanimitatea în CEx și am venit și cu o propunere în cazul în care această variantă e acceptată: Mircea Pașcu.

Am considerat că e un om cu experiență, fost euparlamentar, care a deținut funcții", a spus Dăncilă.

ULUITOR! IMAGINI BOMBĂ CU AVEREA SECRETĂ A STELEI POPESCU! FIICA VITREGĂ ȘI-A FĂCUT CRUCE CÂND A AFLAT! E UIMITOR (GALERIE FOTO)