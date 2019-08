Ioan Rus, întrebat dacă ar trebui desființată Poliția: `Și dacă avem de strigat ajutor, la cine strigăm?` / Ce spune fostul ministru de Interne despre reformele din sistem (VIDEO)

Ioan Rus, fost ministru de Interne, a declarat marți seara, în direct la B1TV, că reformele sunt necesare întotdeauna în instituții precum Poliția Română, dar a atras atenția asupra „generalizării” chestiunilor punctuale, despre care spune că „este mai periculoasă decât orice”.

„Toată compasiunea pentru toți cei care au avut de suferit acum și altădată, și probabil că vor mai avea în diverse situații. Uitați-vă la toate societățile, unele mai evoluate decât noi, unele mai puțin evoluate decât noi. Niciuna nu poate să-și asigure securitatea cetățeanului și siguranța cetățeanului - tot timpul și peste tot, și în gară, și în mall, și în școală, și în parc, șamd. Vedeți ce se întâmplă în America, în Germania, vedem peste tot că se întâmplă.

Chestiunile punctuale însă nu trebuie să ne determine să generalizăm mai mult decât trebuie și să exagerăm mai mult decât trebuie. Sistemul în sine polițienesc rezolvă, în general, și peste tot în lume, și la noi, problemele. Până la urmă găsesc inovații sau sancțiuni etc. Noi spre asta trebuie să ne gândim, cum să ne modernizăm, cum să facem ca instituția aceasta, numită Minister de Interne sau Poliția Română, în situația punctuală despre care discutăm, să fie mai eficiente decât până acum. În niciun caz să desființăm, pentru că, după Învățământ și Sănătate, Poliția se bate acolo, pentru locul trei, pentru locul patru, ca importanță pentru oricare dintre societățile despre care vorbim - cea suedeză, cea americană sau cea românească”, a spus Ioan Rus, în emisiunea Dosar de politician moderată de Silviu Mănăstire.

Așadar, fostul demnitar recunoaște că reforma este necesară în acest gen de instituții, pentru că modernizarea sistemelor de apărare este esențială în lupta cu infracționalitatea.



„Reforma este necesară tot timpul pentru că instituțiile, în general, țin pasul mai greu, ele evoluează mai greu decât infracționalitatea. Evoluează mai greu decât cei care, punctual, se gândesc care sunt legate de nerespectarea legii. Deci, permanent, modernizarea unei astfel de instituții este necesară, dar generalizarea este mai periculoasă decât orice. Sigur că acolo, unde punctual sau zonal, sau local sunt oameni care nu și-au făcut datoria, care n-au respectat ce era de respectat, sau n-au acționat cum trebuia acționat, ei trebuie sancționați”, a adăugat fostul ministru de Interne.

Întrebat ce crede despre teoriile alarmiste potrivit cărora Poliția ar trebui desființată, Ioan Rus a răspuns: „Și dacă avem de strigat ajutor, la cine strigăm? În toată lumea se strigă, «Ajutor, poliția!»”.

