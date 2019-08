Ioan Rus recunoaște că se făceau presiuni asupra sa, pe vremea când conducea Internele: Uneori mă suna chiar premierul Adrian Năstase să dau explicații / Ce spune despre numirile controversate din trecut (VIDEO)

Ioan Rus a recunoscut, marți seara, în direct la B1TV, că se făceau multe presiuni asupra sa pe vremea când era ministru al Internelor, ba chiar că uneori era sunat de premierul de atunci, Adrian Năstase, pentru a da explicații cu privire la diferite numiri în Poliție pe care le-a refuzat, pe motiv că nu erau cerute pe baza meritelor profesionale.

„Fără îndoială că mă sunau, fără îndoială că am avut parlamentari șamd în audiență sau, în sfârșit, în vizită la mine, să-l pun pe Popescu sau pe Georgescu sau așa... Am ajuns și în situații în care să-i dau afară din birou”, a spus Ioan Rus, în emisiunea Dosar de politician moderată de Silviu Mănăstire.

Așadar, au existat anumite situații, în care Adrian Năstase, șeful Guvernului între anii 2000 și 2004, îl suna să-i ceară explicații pentru că a refuzat anumite numiri.

„Ba da, și îi explicam dacă era de explicat, dar de cele mai multe ori nici nu trebuia să-i explic, pentru că zicea „faci cum vrei, răspunzi tu. Atunci, eu am avut multe conflicte cu colegii mei pe tema aceasta, dar nu se întâmpla. A fost un proces care s-a desfășurat în timp și, tot mai mult, tot mai mult, influența politicului asupra acestui Minister (n.r. - MAI) s-a dezvoltat. Mai puțin la SRI, mai puțin la STS, mai puțin la SIE, mai puțin la Armată. Celelalte instituții de forță au rămas cumva protejate de presiunea această”, a explicat fostul ministru de Interne.



Întrebat de Silviu Mănăstire dacă nu cumva și polițiștii erau complici la această situație, Ioan Rus a răspuns: „Fără îndoială că da. Dar în prezența unui ghid al carierei, în interiorul Ministerului, care există scris. Cum să se desfășoare, cum să evolueze în interiorul acestui Minister - în prezența lui, ar fi mult mai greu să faci negocieri și târguri. Bazat exclusiv pe competență profesională trebuie să se întâmple lucrurile”.

