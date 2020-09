Ioana Constantin, către PSD: Și pensiile, și alocațiile trebuie majorate, dar cum, dacă tu nu ai făcut investiții în anii de guvernare? (VIDEO)

Ioana Constantin, candidatul PMP la Primăria Sectorului 1, a declarat, încadrul ”Talk B1”, moderat de Tudor Mușat, că pensiile și alocațiile trebuie majorate, așa cum spune PSD, însă, susține că întrebarea care se pune este se poate realiza acest lucru, dacă PSD nu a făcut investiții în anii de guvernare.

Aceasta susține că alocațiile trebuie majorate, deoarece nici cu cei 150 de lei primiți acum de copiii sub 18 ani, lunar, nu se pot oferi servicii de educație și nici nu se poate susține o îngrijire adecvată.

”PSD a încheiat guvernarea lăsând alocațiile la 84 de lei. Apoi a venit un amendament de dublare, numai că nu s-a întâmplat o dublare, ci o majorare la 150 de lei. Acum, că alocațiile din România trebuie majorate, o știm fiecare dintre noi. De ce? Foarte simplu! Nici cu 150 de lei nu ai cum să oferi servicii de educație și să îngijești un copil, mai ales în mediul rural sau în zone defavorizate”, a afirmat Ioana Constantin.

”Cea mai mare ipocrizie legată de majorarea pensiilor este cea legată de indexarea pensiilor pe care nu a dat-o nici PSD-ul, nici PNL-ul. Și mai mult decât atât, să spună tot PSD-ul de ce pensia minimă în România e tot 700 de lei, că așa au lăsat-o, și de ce pensia medie este 1.300 de lei. Și pensiile, și alocațiile trebuie majorate, dar cum, dacă tu nu ai făcut investiții în anii de guvernare?”, a adăugat ea.

