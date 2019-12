Ioana Constantin, despre obiectivele PMP în 2020: „Revenirea la alegerea primarilor în 2 tururi de scrutin, 300 de parlamentari, fără pensii speciale, reîntregirea țării”

PMP va continua și în 2020 să lupte pentru revenirea la alegerea primarilor în 2 tururi de scrutin, reducerea numărului de parlamentari la 300, eliminarea pensiilor speciale și reîntregirea țării, spune Ioana Constantin, secretarul general adjunct al formațiunii, în mesajul său de Anul Nou.

„A fost un an plin, am fost în peste 30 de județe din țară, am fost mult în stradă, printre oameni, alături de colegii mei din PMP. Sunt recunoscătoare și bucuroasă pentru fiecare mână strânsă, pentru fiecare discuție, pentru încrederea pe care am primit-o împreună cu întreaga echipă a Partidului Mișcarea Populară.

Politic, a fost un an agitat, cu două campanii electorale în care împreună cu colegii din Partidul Mișcarea Populară am reușit să dăm românilor de pretutindeni în Parlamentul European doi reprezentanți care respectă România - Traian Băsescu și Eugen Tomac. La alegerile prezidențiale, am adus în fața românilor candidatura lui Theodor Paleologu, o candidatură din respect pentru România. Sunt recunoscătoare și pentru colaborarea cu colegii mei. Ne așteaptă un an plin, cu un obiectiv politic ambițios, dar realizabil cu voință: PMP +10%. Vom continua și în 2020 să luptăm pentru proiecte în care credem: revenirea la alegerea primarilor în 2 tururi de scrutin, 300 de parlamentari, fără pensii speciale, reîntregirea țării - Unirea R. Moldova cu România, proiecte pentru românii din diaspora, dar și proiecte pentru infrastructură. Finalul anului ne-a găsit pe o parte dintre noi în slujba dvs. în ministere din noul Guvern. Rămânem sincer angajați în slujba dumneavoastră.

Vă mulțumesc și vă mulțumim pentru încredere.

La mulți ani! și iubiți România!”, a scris, marți, Ioana Constantin, pe pagina sa de Facebook.