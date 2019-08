Ioana Constantin, după anunțul lui Dăncilă privind OUG pentru înăsprirea pedepselor: Ce reparație morală, când ai lăsat pe străzi mii de infractori? / Ce spune oficialul PMP despre 112 și cazul Caracal (VIDEO)

Ioana Constantin, secretarul general adjunct al PMP, consideră că măsurile privind înăsprirea pedepselor pentru criminali și violatori, pe care Guvernul a anunțat că le va adopta prin OUG, sunt inutile dacă nu vor fi puse în practică.

Ea a oferit, în direct pe B1TV, cazul tragediei din Caracal, care a venit pe fondul unor investiții masive în serviciul de urgență 112, ce s-a dovedit ineficient atunci când a venit vorba de localizarea Alexandrei Măceșanu.

„Referitor la 112, acest serviciu a consumat, cel puțin în ultimii 10-12 ani, peste 66 de milioane de euro. Cum se poate ca, după Apuseni, să ne trezim din nou în această situație. Facem din nou 14, 15 măsuri pe hârtie, pe care nu le implementăm. Se duc doar banii în tot felul de softuri, cu care vin niște băieți deștepți, dar nu le implementează oricum la capacitate maximă. Am văzut acest lucru și în Sănătate, cu platforma aceea a contribuțiilor. Acestea pică la un moment dat, nu se asigură mentenanță pentru ele. Degeaba le dăm prin OUG dacă nu suntem în stare să le punem în practică”, a adăugat Ioana Constantin, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

Secretarul adjunct al PMP a comentat în termeni duri anunțul premierului Dăncilă, care a spus că Guvernul va înăspri pedepsele, printr-o Ordonanță de Urgență, în ceea ce se vrea a fi o „reparație morală”.



„Ce reparație morală când ai dat drumul pe străzi la mii de infractori? Exact aceștia despre care vorbește, care au comis tâlhării, care au comis violuri, care au comis crime. Mai este încă ceva: avem zeci de mii de dosare, cu condamnați, când nu știm cine sunt acei oameni. Ele n-au fost soluționate, sunt uitate prin dosare. Nu mai spun de faptul că avem mii de oameni condamnați, pentru violuri, tâlhării, crime, care nu au ajuns niciodată, nicio zi la pușcărie. Despre ce vorbește? Ok, și noi am zis că trebuie închisoare pe viață. Așa am propus și de la PMP, dar problema mea e că trebuie să ai niște măsuri susținute, coerente, nu întâi dai drumul la toți infractorii pe stradă, iar apoi vii să dai OUG”, a spus Ioana Constantin, secretarul adjunct al PMP.

Cât despre expresia folosită de premier, și anume „reparație morală”, Ioana Constantin a catalogat-o drept una „populistă, de campanie”.

