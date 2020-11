Ioana Constantin: Nu e mai periculos să mergi la vot decât să mergi într-un mall. Le transmit românilor să meargă cu încredere să voteze

Ioana Constantin, candidat PMP la alegerile Parlamentare, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că mersul la vot nu este periculos în contextul pandemiei de COVID-19 și i-a îndemnat pe români să iasă la urne pentru că sunt luate toate măsurile de protecție, astfel încât sănătatea acestora să nu fie pusă în pericol.

“Se induce ideea că este periculos să mergi la vot. Eu nu înțeleg de ce este mai periculos să mergi la vot decât să merg într-un hipermarket aglomerat sau într-un mall aglomerat. Nu aș vrea să inducem populației această chestiune că e un mare pericol și că este un risc foarte ridicat de îmbolnăvire când vine vorba despre mersul la vot pentru că votul este sărbătoarea democrației.

Le transmit românilor să meargă cu încredere să voteze pentru că avem nevoie de un nou parlament pe care îl alegem pentru patru ani. Nu e un Parlament pe care îl alegem pentru două zile. Avem nevoie de o nouă majoritate în Parlamentul României, una de dreapta care să facă tot ce trebuie pentru țară în perioada următoare.

Nu e mai periculos să mergi la vot decât să mergi într-un mall aglomerat. Există măsuri foarte clare, există mănuși, există dezinfectant, un filtru prin care trec oamenii și li se iau temperatura. Votul este organizat în bune condiții”, a declarat Ioana Constantin.

