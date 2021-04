Ioana Constantin (PMP): Arafat și Voiculescu trebuiau deja demiși. Nu există justificare pentru ce s-a întâmplat aseară la Spitalul Foișor

Ioana Constantin, secretar general adjunct al PMP, spune că Raed Arafat și Vlad Voiculescu trebuiau deja demiși în urma evacuării pacienților de vineri seară, de la Spitalul Foișor, care devine spital suport COVID.

„Nu există justificare pentru ce s-a întâmplat aseară la Spitalul Foișor. Iar scuzele politice și pasarea responsabilității nu țin. Nimeni nu are nicio scuză pentru felul în care pacienți operați recent au fost scoși din spital. Management execrabil, lipsă de empatie, aroganță, nepăsare și neasumare. Imaginile de la Foișor sunt șocante și revoltătoare. Sistemul e putred. Politizat, corupt, fără resurse, iar acum sufocat de pandemie. Dar asta nu justifică managementul execrabil de aseară și din ultimele luni.

Vorbim de săptămâni bune despre lipsa paturilor și a personalului specializat la ATI. Fără soluții și fără pași înainte, observăm. Soluția nu e să evacuezi toate spitalele și să le transformi în spitale COVID. De un an, cei care suferă de orice alte afecțiuni se chinuie să aibă acces la servicii de calitate. Am uitat de pacienții cu afecțiuni oncologice, am uitat de pacienții care au nevoie de dializă, acum evacuăm pacienți recent operați. Este revoltător. Iar dacă domnul Voiculescu s-a împiedicat de un manager, așa cum susține, atunci are un motiv în plus să plece din funcție. Demonstrează încă o dată cât de slab e.

Ministrul Sănătății și Guvernul trebuie să explice clar:

1. Câte paturi avem la ATI în București și în întreaga țară?

2. Care este deficitul de paturi și ce demersuri se fac pentru a se acoperi acest deficit?

3. Care este deficitul exact de personal specializat pentru ATI și ce demersuri se fac pentru a se acoperi acest deficit?

4. Ce măsuri se iau pentru a asigura zi de zi acces la servicii de sănătate pentru pacienții cu afecțiuni grave (cei cu afecțiuni oncologice, cei care au nevoie de dializă etc.)?

5. Cine răspunde pentru situația de la Foișor și ce măsuri s-au luat pentru a nu mai repeta o astfel de situație absolut revoltătoare?”, a scris Ioana Constantin, pe Facebook.Acestea sunt NOILE SIMPTOME care pot indica o agravare a COVID-19. Vezi LISTA completă