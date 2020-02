Ioana Constantin (PMP): Candidatura lui Băsescu la Capitală, o variantă de luat în calcul (VIDEO)

Ioana Constantin, secretarul general adjunct al PMP, nu a exclus posibilitatea ca Traian Băsescu să reprezinte formațiunea în cursa pentru Primăria Capitalei.

„Este o variantă de luat în calcul candidatura președintelui Traian Băsescu, mai cu seamă că este, în continuare, omul care știe foarte bine ce proiecte au fost lăsate la Capitală, care este stadiul lor astăzi și ce trebuie făcut pentru Capitală. Nu cred că avem, în momentul de față, prea mulți candidați care au idee despre ce trebuie făcut la Capitală. Nu este o variantă care trebuie exclusă candidatura președintelui Băsescu”, a declarat Ioana Constantin, luni, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Altfel, spune Ioana Constantin, „PMP a explicat foarte clar că există doar două scenarii în care Bucureștiul poate fi eliberat de sub administrațiile PSD. Un scenariu era cel al alegerilor în două tururi de scrutin, care a fost dinamitat, sacrificat. Al doilea era și este în continuare cel al candidatului unic pe partea dreaptă. Noi, în continuare, milităm pentru această variantă a unui candidat unic”.

