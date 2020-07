Ioana Constantin (PMP): Ce a făcut Adrian Solomon în șaormăria aia este studiu de caz pentru ce gândește PSD despre mediul de afaceri (VIDEO)

Ioana Constantin, secretar general adjunct al PMP, a declarat joi, în cadrul Știrilor B1 TV, că atitudinea pe care au avut-o deputații PSD Adrian Solomon și Ionel Stativă în localul fast-food din Centrul vechi al Capitalei este una specifică pentru felul în care PSD se raportează la mediul de afaceri din România. Cei doi parlamentari au fost amendați recent după ce au intrat fără mască în șaormărie și au adresat injurii angajaților, dar și polițiștilor chemați să calmeze spiritele.

Cum arăta Angela Similea în tinerețe. Cele mai frumoase poze cu îndrăgita cântăreață româncă (GALERIE FOTO)

Referindu-se la cetățenii care nu respectă regulile stabilite de autorități în contextul epidemiei de coronavirus, Ioana Constantin a subliniat că o parte foarte mică dintre români are tendința de a ignora normele de protecție. În același timp, ea a atras atenția asupra faptului că în același timp, pe lângă epidemia de COVID-19, românii au și alte probleme, fie că este vorba despre alte afecțiuni medicale sau despre dificultăți din punct de vedere economic.

”Există o parte mică, foarte mică a populației care are tendința aceasta, care de multe ori e teribilistă, de a nu se supune regulilor. E un fel de șmecherie pe care o recunoaștem nu doar în pandemie, ci și în alte momente ale societății, în general.

Eu sunt convinsă că marea masă a populație are altfel de probleme. De exemplu, sunt oameni care se confruntă cu alte probleme de sănătate decât COVID și nu au cum să meargă la spital să se trateze corespunzător. A doua chestiune este reprezentată de problemele economice. Am discutat despre un milion de contracte de muncă suspendate sau încetate, ele își mai revin acum, dar nimic nu va mai fi ca înainte în zona economică. Noi stăm și aruncăm acum aceeași problemă politicianistă, populistă, între cele două mari partide care reprezintă puterea și opoziția... Nu asta ar trebui să fie discuția, ci în Parlamentul României trebuie să se legifereze în interesul cetățenilor și al instituțiilor statului, astfel încât instituțiile să aibă puterea să reglementeze diferite situații particulare sau generale. Mai departe, Guvernul, împreună cu Parlamentul, au datoria să găsească soluții pentru mediul economic, pentru sănătate... Sunt o mulțime de alte probleme care îi interesează pe cetățeni.

Oamenii ăștia, ani întregi, și-au făcut legi în interes personal, sunt obișnuiți să calce în picioare regulile, cei mai mulți dintre ei. Lucrurile sunt simple: ce a făcut domnul Solomon în șaormăria aia este studiu de caz pentru ce gândește PSD despre mediul de afaceri. Până la urmă, oamenii plătesc taxe și impozite la șaormeria aia, nu poți să te duci tu, președintele Comisiei de Muncă din Camera Deputaților, să-l iei la întrebări pe omul ăla de acolo, care dă niște locuri de muncă”, a spus Ioana Constantin.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.