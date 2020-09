Ioana Constantin (PMP), despre nevoia de dezbatere în cursa pentru București: Toate celelalte orașe din România se uită către Primăria Capitalei (VIDEO)

Ioana Constantin, candidata PMP la Primăria Sectorul 1, a reclamat lipsa unei dezbateri în trei între principalii candidați la funcția de primar general al Capitalei. În direct pe B1 TV, luni seară, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, ea a subliniat că Traian Băsescu i-a invitat la o confruntare de acest gen pe „cei doi candidați care nu contenesc în a-și arunca tot felul de bezele, Gabriela Firea și Nicușor Dan”.

