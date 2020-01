Ioana Constantin (PMP), despre o posibilă moțiune depusă de PSD: „Cred că Ciolacu se va aventura” / „Suntem împotrivă total” (VIDEO)

PMP susține revenirea la alegerea primarilor în două tururi și sprijină Guvernul Orban în continuare, fiind „total împotriva” unei eventuale moțiuni de cenzură, a afirmat Ioana Constantin, secretarul general adjunct al formațiunii, joi seară, în direct pe B1 TV.

„Nu se aștepta nimeni nici că va pleca Guvernul Dăncilă, nici că se va reuși învestirea Guvernului Orban, dar scena politică este într-o continuă dinamică. La fel cum cred că multă lume nu s-a așteptat nici la această chestiune legată de revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Însă eu nu subestimez niciodată PSD, mai cu seamă că au majoritate, în continuare, cel puțin în Camera Deputaților confortabilă, și cred că Ciolacu se va aventura. Mai cu seamă că nici UDMR nu este încântat de două tururi de scrutin”, a declarat Ioana Constantin, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Una peste alta, secretarul general adjunct al PMP nu crede că PSD are forța necesară pentru un succes la moțiunea de cenzură, în condițiile în care, cel puțin în acest moment, doar UDMR pare să fie de acord cu demersul social-democraților. Cu toate acestea, Ioana Constantin nu exclude eventuale „trădări”, fie din rândul celorlalte partide parlamentare, fie din rândul minorităților naționale.

