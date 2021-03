Ioana Constantin (PMP): „Eu am mare încredere în domnul Diaconescu. Am convingerea că va reuși să ducă mai departe proiectele și cauzele pentru care PMP a militat și să continue cu noi idei și cauze ale partidului"

Cristian Diaconescu a fost ales noul președinte al PMP, duminică, pe 7 martie. Ioana Constantin (PMP) a declarat că are încredere în noul președinte al partidului, care a fost ales în cadrul congresului care a avut loc la Sinaia.

„PMP a avut Congres duminică (7 martie), un Congres unde am votat electronic, am avut o platforma ce a mers foarte bine, ceea ce înseamnă că putem implementa votul electronic și pentru scrutinele electorale mă gândesc, că tot am lăsat moștenire în Parlamentul României un astfel de proiect.

Eu am mare încredere în domnul Diaconescu și în colegii mei care se află pe moțiunea domnului Diaconescu. Am convingerea că va reuși să ducă mai departe proiectele și cauzele pentru care PMP a militat și să continue cu noi idei și cauze ale partidului, mai ales că dacă ne uităm ce se întâmplă astăzi pe scena politică, unde pare că a intrat totul într-o stare de amorțire, și e nevoie de voci puternice. PMP este un partid de dreapta, conservator, creștin democrat, cu valori puternice de dreapta și asta trebuie întărit cu foarte multă forță în perioada următoare de noi toți cei care ne asumăm să ducem mai departe acest proiect pe picioarele sale”, a spus Ioana Constantin, conform site-ului psnews.ro.

De ce nu s-a putut organiza congresul PMP în București

Congresul PMP nu s-a putut organiza în București din cauza restricțiilor impuse în Capitală ca urmare a pandemiei de COVID-19, astfel încât membrii partidului s-au întrunit la Sinaia.

„Congresul a fost în Sinaia pentru că în București există niște restricții, acesta fiind în scenariul roșu. Există niște restricții în ceea ce privește numărul de persoane, și noi am fost 50 de persoane la Sinaia, așa cum este permis acolo, în spațiile închise. Nefiind în București nu au participat toți colegii noștri: lideri de filiale, nici atâția invitați câți ne-am fi dorit, și nu a ajuns nici domnul Băsescu”, a declarat Ioana Constantin.

Cristian Diaconescu, noul președinte al PMP

Cristian Diaconescu a fost ales, duminică, în funcţia de preşedinte al Partidului Mişcarea Populară (PMP), în cadrul congresului formaţiunii desfăşurat la Sinaia, el fiind singurul care şi-a anunţat intenţia de a candida. Moţiunea sa, „România respectată”, a fost votată de către 550 dintre cei 561 de delegaţi.

"Mulţumesc foarte mult pentru încredere! Foarte mulţi dintre cei care au binevoit să mai discute cu mine în această etapă îşi terminau discursul spunând: 'urmează să vă asumaţi' (...) În mod evident urmează să îmi asum. (...) S-a pus în discuţie cuvântul fuziune. Nu există această discuţie. Ceea ce ne asumăm este în egală măsură discutarea cu fiecare organizaţie în parte în legătură cu situaţia politică din zona respectivă sub următorul titlu - ne asumăm proiectele cetăţenilor. Participarea noastră în consilii locale, consilii municipale, consilii judeţene, în primării, în comunităţile în care aceşti oameni au fost aleşi au drept prioritate proiectele care ajută acea comunitate şi cetăţenii. Aspectele politice generale le vom discuta la un moment dat, dacă va fi cazul. Din punctul meu de vedere, (...) fără o înţelegere şi o discuţie prealabilă, fără un angajament ca între oameni serioşi din politica româneacă în legătură cu oportunităţi, în legătură cu ceea ce într-adevăr beneficiază comunităţile, nu poate nimeni să ia PMP ca şi când nu ar exista. Nu mă impresionează (...) diversele exerciţii de manipulare pe Facebook", a transmis Diaconescu, în discursul său după comunicarea rezultatului votului electronic.



Moţiunea "România respectată" a fost votată de 550 de delegaţi, alţi 11 votând "împotrivă". În cadrul reuniunii, delegaţii au votat, în majoritate, pentru renunţarea la fuziunea cu UNPR, fiind înregistrate 557 de voturi "pentru" şi 8 voturi "împotrivă".

De asemenea, în urma votului dat în Comitetul Executiv Naţional, Cristian Diaconescu a fost desemnat candidatul PMP pentru alegerile prezidenţiale din 2024.