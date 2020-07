Ioana Constantin (PMP): Guvernul și clasa politică ar putea fi primele vizate de posibile tensiuni sociale, în contextul pandemiei. Apoi, cred că va exista o oarecare tendință de a blama marile puteri economice ale lumii (VIDEO)

O pandemie combinată cu pierderi de locuri de muncă și o recesiune prelungită ar putea da naștere unor tensiuni sociale care se pot transforma în răzbunări politice, avertizează futurologul Francis Fukuyama. Subiectul a fost comentat, marți, în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu. În acest context, Ioana Constantin, secretar general adjunct al PMP, a declarat că guvernul sau clasa politică, în general, ar putea fi țintele unui posibil val de nemulțumiri ale populației.

”În general, în fiecare țară în parte, împotriva guvernelor sau împotriva clasei politice. Guvernele sunt primele vizate, ele sunt cel mai aproape. Ai, pe de o parte, autoritățile locale, apoi ai Guvernul, apoi vezi Parlamentul care face legile. Guvernul e cel pe care îl vezi obligat să se ocupe de tot ce înseamnă parte financiară, dezvoltarea de locuri de muncă sau salvarea lor. Așa aș vedea-o ca primă tensiune socială și apoi cred că va exista o oarecare tendință de a blama marile puteri economice ale lumii, depinde cât de puternică va fi și propaganda în această perioadă”, a declarat Ioana Constantin.

În aceast context, ea a atras atenția și asupra faptului că antreprenorii se confruntă cu o situație extrem de dificilă pe fondul crizei provocate de pandemia de coronavirus.

”Cheltuielile cu salariile la stat au crescut foarte mult în ultimii ani și aici ne gândim la guvernarea PSD-ALDE care a existat în ultimii cel puțin trei ani. Problema este că nu știu cât poate să suporte economia reală - antreprenorii, angajatorii – să plătească toate taxele și impozitele pentru a acoperi aceste sume. Noi am avut în perioada stării de urgență un milion de contracte de muncă suspendate sau încetate. Am văzut-o pe doamna Violeta Alexandru spunând că situația este ceva mai bună în momentul de față, însă eu sunt destul de îngrijorată după discuțiile pe care le am cu oameni care au afaceri mici, care se află într-o situație foarte dificilă”, a mai spus Ioana Constantin.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.