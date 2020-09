Ioana Constantin (PMP) le mulțumește bucureștenilor: „Am promis că vom reda viața fiecărei zone și ne vom bate pentru a reda statutul de Capitală a Capitalei Sectorului 1”

Ioana Constantin le-a mulțumit bucureștenilor „pentru fiecare vot, pentru încrederea acordată PMP Sector 1 și echipei PMP București”.

„Dragi prieteni din sectorul 1, dragi cetățeni din București,

Vă mulțumim pentru fiecare vot, pentru încrederea acordată echipei PMP Sector 1 și echipei PMP București.

Votul dumneavoastră m-a adus pe locul 3 la Primăria Sector 1, iar echipa PMP Sector 1 la aproape 9%, după un proces electoral dur și fraudat într-un mod primitiv. Sunt om tânăr, am 30 de ani, am candidat onest, nu mi-am imaginat că votul dumneavoastră poate să fie batjocorit într-o manieră atât de primitivă. Regret că, deși ne-am bătut, nu am putut restabili adevărul complet la sectorul 1.

Rămânem împreună! veți găsi în PMP Sector 1 un partener pentru sectorul nostru și pentru orașul nostru”, a scris Ioana Constantin, candidata PMP la Primăria Sectorului 1 și secretar general adjunct al formațiunii.

Ea a explicat că „e sectorul 1 din Străulești până în Dorobanți și Băneasa, din Chitila până în Piața Amzei, de pe Ion Mihalache până la Aviatorilor și Herăstrău, din Pajura până la Cișmigiu, de pe Banu Manta și Titulescu până la Piața Chibrit și Giulești, din Bucureștii Noi până în Piața Romană și până pe Grivița, de pe Turda până în Dămăroaia și Laminorului. Viața adevărată e în fiecare cartier, în fiecare zonă e o comunitate care vibrează prin mici afaceri de cartier, prin fiecare școală, Biserică, parc, clădire. Fiecare cartier contează. Am promis că vom reda viața fiecărei zone și ne vom bate pentru a reda statutul de Capitală a Capitalei Sectorului 1”.

„Le mulțumesc colegilor mei de la PMP Sector 1 pentru că am demonstrat împreună că se poate face campanie decentă, fără circ, fără răfuială, fără văicăreală.

Am fost doar în dialog cu dumneavoastră și rămânem în slujba dumneavoastră.

Locul oamenilor politici este printre cetățeni.

Rămânem Împreună!”, a conchis Ioana Constantin.