Ioana Constantin (PMP): Moțiunea nu e altceva decât o acțiune populistă a PSD. Instabilitate politică e ultimul lucru care ne lipsește în această criză sanitară (VIDEO)

Ioana Constantin, secretar general adjunct al PMP, este de părere că moțiunea de cenzură, pe care PSD anunță că o va depune împotriva Guvernului Orban, este o mare greșeală și ar fi ultimul lucru care i-ar lipsi României în contextul crizei sanitare provocate de pandemia de coronavirus. Într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, Ioana Constantin a declarat că acest demers al social-democraților nu este decât o acțiune populistă, pe care PMP nu o va sprijini.

”PMP întotdeauna a votat împotriva acestor moțiuni de cenzură ale PSD. Noi suntem partidul care a fost alături de PNL, de USR și de alți parlamentari atunci când s-a votat căderea Guvernului Dăncilă, deci nu se pune vreodată în discuție modul în care parlamentarii noștri pot vota când vine vorba despre PSD. Mai cu seamă că această moțiune de cenzură pe care o anunță PSD nu are nicio legătură cu criza sanitară, ci este, pur și simplu, nevoia internă a domnului Ciolacu și a altor lideri să confirme cumva candidaților lor și membrilor lor că încă există o anumită forță a PSD în Parlament, unde desigur că au majoritate și astăzi”, a declarat Ioana Constantin.

Cu toate acestea, secretarul general adjunct al PMP crede că moțiunea de cenzură inițiată de PSD are șanse să fie adoptată în Parlament.

”Eu nu văd această moțiune decât într-o cheie strict populistă și care va costa foarte mult, pentru că o instabilitate politică este ultimul lucru care ne lipsește într-o criză sanitară care oricum este gestionată greoi, nu mai spun de problemele economice. Așteptarea mea de la acest partid care încă are majoritate în Parlamentul României, și anume PSD, era să vină cu o serie de proiecte legislative care să ajute mediul de afaceri, să ajute acolo unde ei spun că Guvernul nu se descurcă. Această moțiune nu e altceva decât o acțiune populistă și nu cred că face bine României în acest moment. (...)

Eu zic că, așa cum arată lucrurile în Parlamentul României, are șanse să treacă o astfel de moțiune de cenzură, pentru că PSD are un număr mare de parlamentari, nu mai spun de UDMR care întotdeauna vine să ajute PSD”, a mai spus Ioana Constantin.

Lovitură în televiziune! Transferul lui Mircea Badea...

PSD a anunțat duminică faptul că a făcut primul pas în vederea depunerii moțiunii de cenzură împotriva Guvernului liberal. Social-democratul Robert Cazanciuc a prezentat, într-o conferință de presă, așa-numita ”Carte neagră a guvernării liberale”, un document care va sta la baza moțiunii de cenzură.

”Avem o țară în derivă, condusă de un guvern cu zero credibilitate și, mai ales, cu zero rezultate. (...) Am anunțat deja intenția PSD de a depune moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Astăzi facem primul pas și prezentăm «Cartea neagră a guvernării liberale», suma motivelor pentru care Guvernul PNL trebuie să plece. Documentul, elaborat de specialiștii PSD, va sta la baza moțiunii de cenzură. El prezintă cronologic momentele-cheie în combaterea epidemiei, ratate însă de Guvernul Orban, precum și măsurile, pe fiecare domeniu în parte, care ar fi trebuit luate pentru ca România să nu se afle astăzi în această situație gravă”, a declarat Robert Cazanciuc.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.