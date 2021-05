Ioana Constantin (PMP): Nu cred că se vor atinge atât de ușor aceste cifre de 5 milioane, 10 milioane de persoane vaccinate. E nevoie de eforturi mai mari ale instituțiilor (VIDEO)

Ioana Constantin, membră a PMP, a vorbit, joi, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, despre felul în care se desfășoară campania de vaccinare anti-COVID-19 în România. În opinia sa, până acum s-au vaccinat persoanele care și-au dorit acest lucru, iar de acum este nevoie de o campanie eficientă de convingere a celor care nu sunt hotărâți să se imunizeze.

„În prima etapă s-au vaccinat oamenii care au vrut să se vaccineze și nu neapărat datorită efortului instituțiilor statului de a-i convinge pe oameni sau în urma campaniei de vaccinare. Acum e nevoie de cât mai multe astfel de centre mobile, caravane, cabinetele medicilor de familie – deși acolo e o problemă pentru că nu li s-au pus la dispoziție elementele logistice. Era nevoie de cât mai multe astfel de elemente mobile unde să se poată vaccina oamenii, dar era nevoie și de implicarea cât mai multor instituții. Asta s-a întâmplat și în alte state, asta s-a întâmplat și cu partea de testare în alte state, oamenii se puteau testa mult mai ușor decât în România.

E nevoie de implicarea cât mai multor actori, nu doar instituțiile statului. Am văzut partiarhul, de exemplu, care a ieșit și a făcut un îndemn. Mulți critică poate campania făcută de anumite vedete. E necesară, în anumite zone penetrează mai bine”, a spus Ioana Constantin.

