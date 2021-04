Ioana Constantin (PMP): Nu înțeleg de ce Vlad Voiculescu simte nevoia ca, indiferent ce decizie iau ministrul Cîmpeanu sau premierul Cîțu, să vină să spună că nu-i bună (VIDEO)

Ioana Constantin, secretar general adjunct al PMP, a vorbit, luni, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, despre subiectul folosirii testelor non-invazive în școli. ”Mi se pare că este o răfuială politică și e păcat pentru că discutăm despre viață, despre sănătate, despre educație”, a declarat Ioana Constantin, în direct, pe B1 TV, referindu-se la punctele de vedere exprimate în spațiul public de ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și cel al Educației, Sorin Cîmpeanu.

”Mie mi se pare că este o răfuială politică și e păcat pentru că discutăm despre viață, despre sănătate, despre educație. Eu nu reușesc să înțeleg această răfuială politică pe care o duce, pe de o parte, Vlad Voiculescu, și USR PLUS... PNL nu mi-e clar dacă e implict în această răfuială. Sincer, eu sunt foarte plăcut surprinsă de modul în care domnul Cîmpeanu gestionează tot sistemul de educație astăzi, în plină pandemie. Nu înțeleg ce e atât de dificil să avem este teste, să le asigurăm, pentru a putea reveni la școală. Sunt sute de mii de copii care nu au putut să facă o zi de școală în pandemie, în România. De ce? Pentru că nu au acces la internet, nu au acces la un telefon sau un laptop, sunt realități. În toată lumea se încearcă găsirea de soluții pentru ca elevii să revină la școală în condiții de siguranță”, a declarat Ioana Constantin.

