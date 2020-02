Ioana Constantin (PMP): „O să vin cu un blat de tort, să vedem cine îl revendică și cine știe rețeta lui” (VIDEO)

Ioana Constantin, secretarul general adjunct al PMP, deplânge situația politică din România și consideră că discuțiile de pe prima scenă s-au îndepărtat de scopul lor real, și anume îndeplinirea obligațiilor față de cetățean.

„La următoarea emisiune o să vin cu un blat de tort. Un blat frumos, mare. Să vedem cine îl revendică și cine știe rețeta lui, că atâtea blaturi se pun în discuție, încât la un moment dat se pune întrebarea legitimă. Cine are rețeta acestui blat? Eu mă întreb ce am votat noi toți în 2016, de am ajuns în sceneta aceasta, pentru că eu nu mă simt deloc confortabil când aud toate aceste discuții continue despre interese. Nu trebuie să fie în interesul nostru, al partidelor, ci în interesul cetățenilor, în interesul românilor. Eu mă pun în pielea oamenilor de acasă, care nu mai înțeleg nimic și s-au săturat de modul acesta în care discutăm. Numai despre negocieri, numai despre ce a făcut acela, celălalt, interesul cui este etc. România are nevoie de predictibilitate și stabilitate în acest moment. Atmosfera arată grotesc”, a afirmat Ioana Constantin, secretarul general adjunct al PMP, luni seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăsitre.