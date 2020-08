Ioana Constantin (PMP): PSD e ultimul partid din țară care ar trebui să vorbească despre ce doresc românii și despre democrație. Ciolacu și echipa sa au folosit această moțiune pentru Congres (VIDEO)

Ioana Constantin, secretarul general adjunct al PMP, este de părere că Marcel Ciolacu și echipa sa „au folosit această moțiune de cenzură pentru Congresul PSD, pentru a arăta că au putere, influență și că sunt într-un fel de opoziție cu PNL”. Cât despre formațiunea social-democrată, candidata PMP la Primăria Sectorului 1 susține că este „ultimul partid care poate să se pronunțe în țara aceasta” pe teme precum „ce doresc românii”, „democrație” și „respectarea voinței cetățenilor”.

Ioana Constantin, în direct pe B1 TV





„Nimeni n-a contestat acest demers al depunerii moțiunii de cenzură. Noi am contestat momentul. Suntem în plină campanie electorală, este criză sanitară, încep școlile. Dacă acest guvern ar fi căzut, deși nu existau șanse să cadă, sau să treacă moțiunea, am fi rămas fără guvern. Problema este că, ce nu înțelege doamna Carmen Avram despre democrație, este că acum 10 ani românii au votat un parlament cu 300 de parlamentari. În Parlamentul României, în acest moment, toți parlamentarii de la toate partidele au obținut mai puține voturi decât au dat românii acum 10 ani, în 2009, pentru 300 de parlamentari, iar astăzi, în Parlamentul României, există pentru a doua oară un proiect legislativ al PMP, care spune să reducem numărul de parlamentari la 300, iar acest proiect legislativ, pentru a doua oară în Parlament, nu este adus pe ordinea de zi la o poziție rezonabilă spre a fi votat și nu este nici aprobat, nici respins, iar majoritatea în Camera Deputaților, pentru că acum e în Camera Deputaților, o are în continuare – și a avut-o în toți acești ani – PSD”, a afirmat Ioana Constantin, în direct pe B1 TV.



Ce a mai declarat secretarul general adjunct al PMP





Ea a subliniat că „PSD a depus o moțiune de cenzură, pe care nici măcar PSD nu a reușit să și-o voteze”.

„Noi am mai avut o dată un proiect pentru reducerea numărului de parlamentari – cred că în 2015 sau 2016 s-a votat – un proiect inițiat de președintele PMP, Eugen Tomac, și pe care PSD, sigur, împreună și cu PNL la acel moment, și cu UDMR, l-au respins, așa că despre ce doresc românii și despre democrație, și despre respectarea voinței cetățenilor, cred că PSD rămâne ultimul partid care poate să se pronunțe în țara aceasta. Da, colegii mei, astăzi, nu au intrat în sală, nu au dorit să asigure cvorumul pentru un circ. Asta nu e o moțiune de cenzură. Ciolacu și echipa domniei sale au folosit această moțiune de cenzură pentru Congresul PSD, pentru a arăta că au putere, influență și că sunt într-un fel de opoziție cu PNL. E foarte cald în București, presupun că și în alte locuri din țară, dar eu nu pot decât să exclam, o, blat frumos!. Nu brad, ci blat, pentru că ceea ce am văzut noi am văzut astăzi în Parlament să știți că seamănă a blat. PSD a depus o moțiune de cenzură, pe care nici măcar PSD nu a reușit să și-o voteze. PSD vrea să guverneze țara, dar nu poate să își asigure majoritatea la vot”, a mai spus secretarul general adjunct al PMP.

Amintim că ședința în care plenul reunit al Parlamentului trebuia să dezbată și să voteze moțiunea de cenzură la adresa Guvernului Orban.