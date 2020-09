Ioana Constantin (PMP): Toată Capitala e inundată. România are în continuare vreo 30.000 de kilometri de drumuri de pământ

Toată Capitala e inundată la ora asta, a subliniat Ioana Constantin, candidata PMP la Primăria Sectorului 1, care a mers, vineri, în cartierul 16 Februarie – Giulești unde, susține ea, „cine nu are mașină, și o mașină bună, care să iasă de pe acele ulițe până la urmă, care sunt în Sectorul 1, își duce copilul în cârcă până la școală, la grădiniță sau în parc”. „O singură paranteză, pe strada aceea (n.r. - din imagini) stă și un consilier al USR, că eu știu care e explicația pe care o dă primăria, e legată de un vot al USR”, a mai spus secretarul general adjunct al PMP.

„Într-adevăr, de dimineață, am fost acolo. Nu e prima dată când merg acolo, dar ploua foarte tare. De altfel, voi știți și puteți să le spuneți și telespectatorilor, toată Capitala e inundată la ora asta, dar pentru că știam că acolo drumul e de pământ, am vrut să văd cu ochii mei cum e de fapt pentru oamenii de acolo și am fost acolo”, a afirmat Ioana Constantin, vineri, în direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.



Întrebată dacă a vorbit cu cetățenii pentru a afla cu cine au votat în urmă cu patru ani, Ioana Constantin a răspuns: „Unii dintre ei, într-adevăr, l-au votat pe domnul primar Tudorache, dar știți ce este mult mai grav, că acolo sunt sute de copii care vor începe școala, iar eu am întrebat nu doar acum, ci când am mai fost acolo, săptămâna trecută și cu alte ocazii, nu neapărat în campanie electorală, și i-am întrebat cum merg copiii la școală, mai ales iarna, și mi s-a spus că în cârcă. Cine nu are mașină, și o mașină bună, care să iasă de pe acele ulițe până la urmă, care sunt în Sectorul 1, repet, își duce copilul în cârcă până la școală, la grădiniță sau în parc, sau în fine. Ca să îl scoți de pe ulițele alea nu ai altă soluție decât să îl duci în cârcă, și sunt sute de copii, repet, și foarte bine educați, și care merg la școală, că m-am interesat în mod special dacă acești copii chiar merg la școală, cu rezultate medii, bune, dar care trebuie să înfrunte aceste condiții. E foarte dificil. Dacă mergeam undeva, nu știu, în țară, într-un județ – că România are în continuare vreo 30.000 de kilometri de drumuri de pământ – nu că era de înțeles, dar în orice caz poate că pretențiile privitorilor erau mai mici. Dar în momentul în care asta se întâmplă în Sectorul 1, care are cel mai mare buget...”.