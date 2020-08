Ioana Constantin (PMP): USR-PLUS, partide de stânga, sabotează candidatura lui Nicușor Dan / Traian Băsescu poate să o învingă pe Gabriela Firea (VIDEO)

Ioana Constantin este de părere că alianța „USR-PLUS face un sabotaj la adresa candidaturii lui Nicușor Dan”. În plus, ea reiterat că formațiunile conduse de Dan Barna și Dacian Cioloș sunt „de stânga”, deși al treilea partid parlamentar al țării susține că promovează o doctrină de „centru-dreapta modern”. Mai mult decât atât, secretarul general adjunct al PMP a amintit că Vlad Voiculescu, propus viceprimar, „a fost votat de Dragnea să fie ministru”, iar Dan Barna a „votat pentru ca socrul lui Victor Ponta să fie la Curtea de Conturi”.

