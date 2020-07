Ioana Constantin (PMP): Victor Ponta, chiar și după toți anii ăștia, este mult prea mic pentru a fi considerat pe aceeași treaptă cu Traian Băsescu într-o luptă pentru Primăria Capitalei (VIDEO)

Ioana Constantin, secretar general adjunct al PMP, a declarat marți, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, că dacă fostul președinte Traian Băsescu ar candidat în acest an pentru funcția de primar general al Capitalei, ar obține un scor mai bun decât cel înregistrat de PNL la nivelul Bucureștiului, la alegerile europarlamentare din 2019. Ioana Constantin a vorbit și despre o eventuală confruntare între Traian Băsescu și Victor Ponta pentru scaunul de edil general al Capitalei. Asta în condițiile în care liderul Pro România a vorbit despre o posibilă intrare a sa în cursa electorală.

”În primul rând, Victor Ponta, chiar și după toți anii ăștia, este mult, mult prea mic pentru a fi considerat pe aceeași treaptă cu președintele Traian Băsescu într-o astfel de luptă.

Dacă Traian Băsescu ar decide să candideze la Primăria Capitalei, ar obține un scor mai mare decât scorul pe care l-au obținut liberalii la alegerile europarlamentare în București.

PMP este partidul care, acum șase luni - când nici USR-PLUS nu și-l doreau pe Nicușor Dan candidat – a fost cel care a deschis drumul dialogului pentru unitate în București, pentru Nicușor Dan, candidat unic, și apoi a venit premierul Orban și l-a anunțat drept candidat.

La București, pe mine, personal, mă revoltă că nu am reușit să ajungem la o alianță a dreptei împotriva PSD pentru că au fost tot felul de scuze, de acuze, de orgolii mărunte care, în politica mare, atunci când ai cu adevărat un obiectiv, nu pot funcționa. Să vină din partea unor oameni care au fost miniștrii lui Dâncu și votați de Dragnea, e complicat să accepți”, a spus Ioana Constantin.

Întrebată dacă se așteaptă ca în următoarea perioadă să apară zeci de dosare penale în perspectiva campaniei electorale pentru alegerile locale, Ioana Constantin a răspuns: „Eu sunt absolut convinsă că vor exista astfel de dosare, nu neapărat îndreptate împotriva miniștrilor, dar cred că împotriva unor firme sau unor funcționari. Cred că vor exista astfel de dosare, dar tema de campanie va fi cea legată de pensii. Inclusiv la Municipiul București, doamna Firea este preocupată de povestea cu pensiile, doamna Violeta Alexandru e toată ziua în conferințe de presă și se supără că o aleargă pensionarii pe stradă. În loc să discutăm despre problemele Bucureștiului și să lăsăm miniștrii să se ocupe de problemele țării, s-au mutat temele astea și la nivel local”.

În acest context, secretarul general adjunct al PMP a vorbit și despre moțiunea de cenzură anunțată de PSD la adresa Guvernului Orban, precizând că nu înțelegee rostul unui astfel de demers într-o perioadă de criză sanitară.

”Eu nu înțeleg rolul aceste moțiuni de cenzură în această perioadă. Eu înțeleg că, fiind această perioadă dificilă prin care a trecut România, e nevoie de un guvern care să meargă până la capăt. Sunt alegeri locale în toamnă, facem alegeri parlamentare în decembrie, să câștige alegerile cei mai buni, să facă majoritatea și să dea un nou guvern țării. Nu văd rolul unei instabilități politice într-o altă criză sanitară și economică. Mi se pare un gest extrem de iresponsabil pe care îl face PSD”, a mai declarat Ioana Constantin.

