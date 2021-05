Ioana Constantin: Rămân în PMP, dar mă voi retrage pentru o perioadă din zona politică activă. Voi fi cu mare bucurie alături de prietenii unioniști de peste Prut (PUN), unde sunt alegeri anticipate curând

Ioana Constantin a anunțat, marți, că rămâne în PMP, „oricât și-au dorit și își doresc mulți să mă împingă în afara partidului”, dar se va retrage o vreme din politica activă. În schimb, va fi alături de unioniștii de peste Prut (PUN), în perspectiva alegerilor anticipate ce urmează să aibă loc.

„Rămân în PMP, oricât și-au dorit și își doresc mulți să mă împingă în afara partidului. Am decis să las pe plan secund activitatea politică, mă voi retrage pentru o perioadă din zona politică activă. Dar voi fi cu mare bucurie în perioada următoare alături de prietenii unioniști de peste Prut (PUN), unde sunt alegeri anticipate curând.

Am ales PMP în 2018 și am muncit zi de zi cu onestitate și responsabilitate pentru acest proiect politic. Sunt dintre cei puțini care nu au căutat în politică un job, o sinecură, un loc călduț. Dovadă că nu mă veți regăsi în acești peste 3 ani prin niciun CA (Consiliu de Administrație), prin niciun aranjament. Am fost doar pentru o scurtă perioadă de timp secretar de stat în Ministerul Muncii și apoi primul membru PMP care s-a retras de la guvernare. Nu mă impresionează nici minciunile, nici intrigile, nici poveștile inventate și nici etichetele. Am făcut politică cu demnitate, fără compromis, cu loialitate pentru adevăr și oameni”, a scris Ioana Constantin, pe Facebook.

Ea a ținut apoi să mulțumească pentru fiecare vot pe care PMP l-a primit la alegerile legislative din decembrie, chiar dacă PMP nu a atins pragul electoral pentru a intra în Parlament: „Am fost mereu onestă cu membrii, electoratul și presa. Am fost parte din construcție, oricât de dur rămâne eșecul de la alegerile parlamentare. Au fost bătălii politice grele unde am obținut rezultate bune, însă în decembrie nu am mai reușit să împlinim cel mai important obiectiv. Vă mulțumesc pentru fiecare vot, dar mai ales pentru toate acțiunile, pentru toată susținerea din stradă și online. Am un imens respect pentru fiecare dintre voi, indiferent dacă am avut sau nu ocazia să facem împreună campanie, să ne strângem mâinile, să ne cunoaștem. Am fost împreună 4 campanii, iar în fiecare campanie am ajuns în cel puțin 30 de județe, am strâns atât de multe mâini și am simțit energia tuturor. Vă mulțumesc cu toată inima! Și vă asigur că voi apăra cu toată forța oricând PMP”.

„M-am gândit zilele acestea mult la rostul pe care îl avem fiecare dintre noi în politică. Am revenit în politică în 2018. M-au convins niște vizite în Basarabia. Am ales atunci PMP pentru că, dincolo de politică în sensul clasic, există aici un obiectiv mare de Țară. A fost o onoare extraordinară să fac parte din echipa Președintelui Traian Băsescu și a lui Eugen Tomac.

Nu știu dacă e un capăt de drum, dar știu că am fost corectă pe acest drum. Am apărat și promovat din convingere totală proiecte, idei, oameni. Cred în continuare că mai e loc pentru oameni cinstiți și implicați în politică.

Dar să dăm timp timpului”, a mai scris Ioana Constantin, pe Facebook.