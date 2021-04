Ioana Mihăilă a depus jurământul de învestitură în funcția de ministru al Sănătății. Klaus Iohannis: Preluați un minister foarte complicat. Sunt foarte bucuros că în coaliție s-a găsit un modus vivendi (VIDEO)

Ioana Mihăilă a depus, miercuri, jurământul de învestitură în funcția de ministru al Sănătății, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. ”Preluați astăzi un minister foarte complicat”, i-a transmis președintele Klaus Iohannis, care a ținut să precizeze că se bucură că membrii coaliției de guvernare au ajuns la un consens după o săptămână de tensiuni.

„Preluați astăzi un minister foarte complicat, Ministerul Sănătății, într-o perioadă extrem de dificilă de pandemie. Vă doresc multă puetere de muncă, mult succes, să vă integrați în echipa guvernamenală și cred că este un moment bun că sunt foarte bucuros că în coaliție s-a găsit un modus vivendi care ne dă tuturor speranțe că lucrurile vor merge și mai bine.

În acest sens, doresc și Guvernului să găsească o colaborare foarte bună între membrii Guvernului și în acest caz special, să o sprijiniți pe noua colagă, doamna ministru Mihăilă, pentru că va avea enorm de multe probleme de rezolvat”, a declarat Klaus Iohannis.

În acest context, șeful statului și-a exprimat speranța că România va avea o campanie de vaccinare de succes care ducă la ieșirea din pandemia de coronavirus până în vara acestui an.

”Coaliției îi doresc mult succes și să terminăm cu rezultate notabil de bune această etapă nefericită pandemică. Sper că printr-o campanie de vaccinare de succes să reușim până în vară să ieșim din pandemie”, a mai spus Klaus Iohannis.

